EE. UU. asignará abogados militares como jueces temporales de inmigración

2 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

En un esfuerzo por abordar los casi cuatro millones de casos de inmigración pendientes, Estados Unidos asignará temporalmente a abogados militares para que sirvan como jueces de inmigración. Esta medida, confirmada por el Pentágono, busca acelerar los procesos en medio de la política migratoria del presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia solicitó esta asistencia, y el Departamento de Defensa está trabajando en identificar abogados militares y civiles con las cualificaciones necesarias. Estos profesionales reforzarán los recursos actuales del sistema judicial y presidirán las audiencias de inmigración para reducir la acumulación de casos.

La decisión de incorporar a estos abogados militares se produce después de que un número considerable de jueces de inmigración, alrededor de 100, hayan sido despedidos o hayan dejado sus cargos de forma voluntaria. Además, esta medida podría ser una respuesta a los tribunales que se han opuesto a las iniciativas migratorias de la Administración de Trump.

El plan inicial contempla el traslado de un grupo de 150 abogados a los tribunales de inmigración. Si se concretan todos los traslados previstos por el Pentágono, la cantidad de jueces de inmigración en Estados Unidos se duplicaría, ya que actualmente hay cerca de 600 en funciones.

Esta acción se basa en una orden ejecutiva del Departamento de Justicia que ha flexibilizado el proceso para el nombramiento de jueces de inmigración temporales. Dicha orden permite que la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, con la aprobación del Fiscal General, designe a jueces temporales de un grupo más amplio de candidatos, lo que hace que los abogados militares sean elegibles para estos puestos.

Este movimiento es parte de una tendencia en la Administración de Trump de recurrir a las fuerzas armadas para roles civiles. Esta iniciativa sigue a despliegues anteriores, como el de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio y en Washington en agosto.