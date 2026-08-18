EE. UU. busca reactivar cargos contra migrante deportado

El Departamento de Justicia de EE. UU. solicitó a una corte federal revivir la causa por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García.

La medida reactiva el debate sobre el debido proceso y la legalidad de las medidas migratorias aplicadas bajo la administración de Donald Trump.

El caso involucra la expulsión ilegal de Ábrego García a El Salvador en 2025 junto a otros 230 migrantes a pesar de contar con protección legal.

El Departamento de Justicia apela la desestimación judicial en Tennessee

El Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito anular el fallo del juez Waverly Crenshaw. El magistrado había retirado las acusaciones contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García tras considerarlas una persecución selectiva del Gobierno.

Los fiscales argumentan que la investigación criminal iniciada en Tennessee durante 2022 nunca se cerró definitivamente. Según la fiscalía, el expediente contra el migrante fue reabierto al obtener nuevos elementos probatorios relacionados con la presunta transportación de indocumentados.

Un caso emblemático de deportación errónea en El Salvador

Ábrego García fue expulsado a El Salvador en 2025 por un error administrativo, desafiando una orden de la Corte Suprema. Tras permanecer tres meses encarcelado en su país natal, logró regresar obligatoriamente a Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial.

El caso de Ábrego García se convirtió en un símbolo de la lucha contra las estrictas políticas antiinmigratorias implementadas en 2025. Activistas denunciaron la actuación del Gobierno por ignorar medidas cautelares que protegían a migrantes vulnerables en territorio estadounidense.