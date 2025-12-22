EE.UU. destruye lancha de narcotráfico en el Pacífico y una persona resultó muerta

22 de diciembre de 2025 – Washington – EFE.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses procedieron a la eliminación de un navío presuntamente vinculado con el tráfico de estupefacientes durante el transcurso del lunes. Esta acción militar tuvo lugar en una zona estratégica del océano Pacífico y resultó en el fallecimiento de uno de los individuos que se encontraba dentro de la embarcación al momento del impacto.

El Comando Sur de los Estados Unidos describió el vehículo marítimo como una estructura diseñada para pasar desapercibida, comúnmente utilizada en actividades ilícitas. El incidente se localizó en aguas internacionales, donde el uso de la fuerza letal terminó con la vida del ocupante, según lo confirmado por los reportes oficiales de las autoridades norteamericanas.

Este evento ocurrió en una jornada marcada por tensiones políticas regionales, coincidiendo con declaraciones del presidente Donald Trump dirigidas a líderes de América del Sur. El mandatario sugirió la salida del poder de Nicolás Maduro y lanzó críticas directas contra Gustavo Petro, a quien señaló de manera negativa en el marco de la situación política actual.

La destrucción de estas lanchas ha generado un fuerte rechazo por parte de los gobiernos de Venezuela y Colombia, quienes ven en estos operativos una violación a los derechos humanos. Ambos países han denunciado que este tipo de maniobras representan ejecuciones realizadas fuera del marco legal, cuestionando la validez de los operativos militares en zonas marítimas compartidas.

La gravedad de estas acciones ha llevado a que algunos incidentes específicos sean presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las quejas se fundamentan en casos donde las víctimas fueron identificadas como pescadores, como sucedió en una operación previa durante el mes de septiembre, lo que ha escalado el conflicto a niveles jurídicos internacionales.

Hasta la fecha, se estima que las intervenciones de Estados Unidos han resultado en la destrucción de más de treinta embarcaciones similares. Estos procedimientos han provocado la muerte de más de cien personas, sin que se hayan revelado sus nombres o detalles concretos sobre el volumen de sustancias prohibidas que supuestamente eran transportadas en dichas naves.