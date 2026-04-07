EE. UU. estudia prohibir vuelos internacionales en aeropuertos de ciudades santuario

7 de abril de 2026 – Washington – EFE.

La administración estadounidense actual evalúa implementar una restricción severa que bloquearía el ingreso de viajeros internacionales en aeropuertos situados dentro de las denominadas ciudades santuario. Esta medida surge como una estrategia de presión contra las jurisdicciones que mantienen políticas de limitada colaboración con las autoridades federales en materia de inmigración. La propuesta busca condicionar la operatividad de las aduanas y el procesamiento de pasajeros a la alineación de los gobiernos locales con las normativas de seguridad nacional vigentes.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, manifestó recientemente que el procesamiento de viajeros provenientes del extranjero carece de lógica en lugares donde no se ejecutan las leyes migratorias de forma estricta. El funcionario, quien lidera la dependencia desde marzo tras relevar a Kristi Noem, cuestionó abiertamente la legalidad de estas zonas protegidas. Según su postura, la falta de cooperación institucional representa un obstáculo para las metas de control fronterizo y seguridad pública que persigue el gobierno federal.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por parte de la gestión de Donald Trump para forzar a las metrópolis a colaborar con las agencias de control migratorio. Desde mediados del año pasado, el Departamento de Justicia identificó formalmente a los centros urbanos que limitan el intercambio de información y la entrega de ciudadanos extranjeros. Estas listas negras incluyen a nodos económicos y sociales fundamentales, lo que intensifica la fricción política entre el poder central y las administraciones estatales o locales.

Entre los puntos geográficos más afectados por esta posible prohibición se encuentran núcleos urbanos masivos como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. En estas áreas ya se han registrado antecedentes de operativos federales intensos que generaron tensiones con los residentes y críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. La presencia de agentes especializados en estas zonas ha sido objeto de debate público y denuncias internacionales por las tácticas utilizadas durante las detenciones y procesos de deportación.

El impacto económico de suspender el arribo de vuelos internacionales en terminales de alto tráfico, como el aeropuerto JFK o el Internacional de Los Ángeles, sería masivo para el turismo y el comercio. Estas ciudades funcionan como las principales puertas de entrada de capital extranjero y visitantes globales, por lo que una restricción de este calibre alteraría las rutas aéreas tradicionales y las cadenas de suministro. Los analistas advierten que la medida afectaría no solo a las aerolíneas, sino también a la hotelería y los servicios vinculados al tránsito global.

La relevancia de esta advertencia se magnifica debido a la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA, evento programado para los meses de junio y julio en territorio norteamericano. Dado que ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles son sedes confirmadas para los encuentros deportivos, el bloqueo migratorio pondría en riesgo la logística del torneo y la llegada de miles de aficionados. La incertidumbre sobre la entrada de pasajeros extranjeros genera una preocupación creciente en el sector deportivo y en los organizadores del evento internacional más importante del año.