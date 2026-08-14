EE. UU. impone aranceles del 100% a los drones de China

- Estados Unidos fijó un gravamen del 100 % a drones pesados y acusó a China de eludir impuestos comerciales mediante transbordos.
- La medida busca proteger la ciberseguridad, impulsar la fabricación local e incidir en el mercado global dominado por marcas como DJI.
- La tensión comercial escala antes de la cumbre bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping programada para el 24 de septiembre.
Nuevas restricciones arancelarias a la importación de aeronaves no tripuladas
La Casa Blanca anunció la aplicación de un arancel del 100 % a los drones importados con un peso superior a 25 kilos o equipados con tecnología de detección térmica. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses establecieron una tarifa del 25 % para modelos de menor tamaño y componentes esenciales.
El Gobierno de Estados Unidos fundamentó la resolución en la necesidad de resguardar la ciberseguridad nacional y fomentar la producción local. Esta decisión afecta directamente a empresas de China como DJI, líder global del sector que exportó 717.200 unidades a territorio estadounidense en 2025.
Acusaciones de evasión comercial y la próxima reunión de mandatarios
Washington denunció además que Pekín utiliza a más de 40 países intermediarios —incluyendo a México y Canadá— para realizar reetiquetados o embalajes que ocultan el origen real de las mercancías y evaden tributos. Según el reporte gubernamental, dicha práctica genera pérdidas multimillonarias al fisco norteamericano.
Estas disputas sobre bienes tecnológicos y logística global ocurren en vísperas del encuentro presencial entre Xi Jinping y Donald Trump. La reunión de Estado está fijada para el 24 de septiembre en Washington con el fin de discutir los desacuerdos económicos bilaterales.
¿De cuánto es el nuevo arancel que Estados Unidos impuso a los drones?
El Gobierno fijó una tarifa del 100 % para aeronaves no tripuladas superiores a 25 kilos o con sensores térmicos, y un 25 % para modelos más pequeños y piezas.
¿Cuándo se reunirán los presidentes de Estados Unidos y China?
El presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping sostendrán una cumbre bilateral en Washington el próximo 24 de septiembre.