EE. UU. impone aranceles del 100% a los drones de China

Estados Unidos fijó un gravamen del 100 % a drones pesados y acusó a China de eludir impuestos comerciales mediante transbordos.

La medida busca proteger la ciberseguridad, impulsar la fabricación local e incidir en el mercado global dominado por marcas como DJI.

La tensión comercial escala antes de la cumbre bilateral entre Donald Trump y Xi Jinping programada para el 24 de septiembre.

Nuevas restricciones arancelarias a la importación de aeronaves no tripuladas

La Casa Blanca anunció la aplicación de un arancel del 100 % a los drones importados con un peso superior a 25 kilos o equipados con tecnología de detección térmica. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses establecieron una tarifa del 25 % para modelos de menor tamaño y componentes esenciales.

El Gobierno de Estados Unidos fundamentó la resolución en la necesidad de resguardar la ciberseguridad nacional y fomentar la producción local. Esta decisión afecta directamente a empresas de China como DJI, líder global del sector que exportó 717.200 unidades a territorio estadounidense en 2025.

Acusaciones de evasión comercial y la próxima reunión de mandatarios

Washington denunció además que Pekín utiliza a más de 40 países intermediarios —incluyendo a México y Canadá— para realizar reetiquetados o embalajes que ocultan el origen real de las mercancías y evaden tributos. Según el reporte gubernamental, dicha práctica genera pérdidas multimillonarias al fisco norteamericano.

Estas disputas sobre bienes tecnológicos y logística global ocurren en vísperas del encuentro presencial entre Xi Jinping y Donald Trump. La reunión de Estado está fijada para el 24 de septiembre en Washington con el fin de discutir los desacuerdos económicos bilaterales.