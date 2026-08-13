EE. UU. lanza fuerza multinacional de drones de ataque

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) oficializó la creación de la escuadra multinacional Task Force Falcon Strike.

La iniciativa despliega tecnología de ataque no tripulada por vía aérea, marítima y submarina frente al conflicto con Irán.

El Departamento de Guerra proyecta adquirir 300.000 unidades de ataque no tripuladas de bajo costo para el año 2027.

Alianza militar despliega flota conjunta de drones no tripulados

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció el establecimiento de la fuerza Task Force Falcon Strike, el primer grupo multinacional de drones de ataque en la historia militar del país. La escuadra integrará sistemas no tripulados aéreos, marítimos y submarinos junto a fuerzas aliadas en áreas clave de Oriente Medio y Asia.

El almirante Brad Cooper, comandante del Centcom, destacó que esta integración busca reforzar las capacidades operativas conjuntas ante la escalada con Irán. La unidad amplía los avances logrados por el antecedente directo de la fuerza, el escuadrón Scorpion Strike creado meses atrás.

Estrategia de defensa prioriza producción masiva de bajo costo

La creación de este grupo responde a una directiva estratégica de la administración del presidente Donald Trump para masificar el uso de tecnología autónoma. Estados Unidos planea incorporar hasta 300.000 unidades con un costo unitario estimado de entre 2.300 y 5.000 dólares.

El Centcom realiza convocatorias entre los 21 países aliados bajo su área de cobertura para consolidar el contingente internacional. Esta medida busca solventar la alta demanda de municiones mediante alternativas no tripuladas de alta precisión y costo reducido.