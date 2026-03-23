EE. UU. moviliza agentes del ICE a catorce terminales aéreas para reforzar la seguridad

23 de marzo de 2026 – Nueva York – EFE.

El Gobierno de Estados Unidos ha iniciado el despliegue estratégico de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en catorce aeropuertos principales con el objetivo de mitigar la crisis operativa que atraviesa la Administración de Seguridad del Transporte. Esta medida busca que el personal federal asuma tareas logísticas y de gestión de flujos de pasajeros en puntos críticos de conectividad aérea. Tom Homan, responsable de la estrategia fronteriza, confirmó que la prioridad es aliviar la carga de trabajo en las terminales que presentan mayores retrasos debido a la falta de personal activo.

La movilización de los oficiales del ICE abarca nodos de transporte fundamentales como los aeropuertos de Chicago O’Hare, Filadelfia y el Internacional John F. Kennedy en Nueva York. También se han incluido en este plan operativo las terminales de Pittsburgh, Newark y el aeropuerto Louis Armstrong en Nueva Orleans para agilizar el tránsito de viajeros. Aunque se contemplaba la intervención en el aeropuerto de LaGuardia, un accidente en la pista que involucró a un camión de bomberos obligó a suspender temporalmente las actividades en dicha instalación.

Las funciones asignadas a los agentes migratorios en los aeropuertos se centran en labores de apoyo que no requieren una formación técnica especializada en inspección de seguridad, tales como la vigilancia de accesos y la organización de filas. El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que este despliegue es una respuesta directa a la saturación que enfrentan las terminales más concurridas del país. Por su parte, autoridades locales han recibido garantías de que estas actividades no tienen como finalidad la ejecución de controles migratorios ni detenciones de pasajeros.

A pesar de las explicaciones oficiales, la estrategia ha provocado una fuerte reacción de rechazo por parte de diversos sectores políticos y gobernadores estatales. Los críticos argumentan que enviar agentes sin el entrenamiento específico de la TSA no es una solución profesional ni segura para gestionar la complejidad de los aeropuertos internacionales. Líderes del legislativo han señalado que esta acción es una consecuencia de los conflictos políticos que mantienen a los trabajadores federales y a los usuarios del transporte aéreo en una situación de incertidumbre constante.

La crisis de personal en la TSA se deriva de un prolongado impago de nóminas causado por el bloqueo presupuestario en el Senado, lo que ha llevado a miles de empleados a solicitar bajas o renunciar a sus puestos. Esta falta de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional ha provocado que importantes aeropuertos, como el de Atlanta, registren esperas excesivas y problemas de logística interna. La ausencia de fondos ha paralizado el funcionamiento normal de las agencias encargadas de la protección y el orden en el espacio aéreo estadounidense.

Desde la Casa Blanca se ha responsabilizado a la oposición legislativa por la parálisis administrativa que afecta directamente a los empleados de seguridad y a la eficiencia del transporte nacional. La administración sostiene que el despliegue del ICE es un recurso necesario para mantener la operatividad de los aeropuertos frente a lo que consideran un boicot a sus políticas de inmigración. Mientras persista el conflicto presupuestario, el uso de estos agentes federales se mantendrá como una medida de contingencia para evitar el colapso total de los servicios aeroportuarios.