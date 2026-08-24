EE. UU. planea cobrar una nueva tarifa de 100.000 dólares para visas H-1B

Un borrador del Departamento de Seguridad Nacional plantea un costo adicional de 103.265 dólares para los solicitantes de la visa H-1B.

La iniciativa del Gobierno de Donald Trump insiste en fijar este cobro pese a los bloqueos judiciales vigentes en cortes federales.

La medida impactará directamente la renovación anual del cupo legal de 85.000 permisos de trabajo para profesionales cualificados.

Planes para incrementar las tarifas en visas de trabajo H-1B

Un nuevo borrador de reglamento elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revela que la Administración de Donald Trump busca aplicar un pago extra de 103.265 dólares a las solicitudes de visas H-1B.

Esta exigencia económica aplicaría directamente a las renovaciones anuales que tramitan los profesionales extranjeros dentro de territorio estadounidense, un mecanismo clave para la contratación de talento especializado.

Freno judicial previo y alcance para sectores clave

El intento de instaurar esta cifra ocurre tras la decisión tomada el 8 de junio de 2026 por un juez federal de Massachusetts, quien anuló el cobro de 100.000 dólares al dictaminar que requería autorización del Congreso y constituía un impuesto. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos rechazó suspender dicha anulación.

A pesar de los reveses en tribunales, la Casa Blanca insiste en aplicar la tasa a un programa limitado por ley a 85.000 visados al año, de los cuales 20.000 se reservan a perfiles de alta cualificación en áreas como tecnología e ingeniería.