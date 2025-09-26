EE.UU. prepara ataques a narcotraficantes en Venezuela próximamente

26 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El Ejército de Estados Unidos se encuentra desarrollando planes para llevar a cabo ataques dirigidos contra narcotraficantes en suelo venezolano en las próximas semanas, según reportó la cadena de noticias NBC este viernes. La información proviene de dos funcionarios estadounidenses que solicitaron permanecer en el anonimato y que están al tanto de estos asuntos.

NBC también citó a otras dos personas que tienen conocimiento de estos preparativos para bombardear a traficantes de drogas en Venezuela. Una acción de esta naturaleza representaría un incremento drástico en la tensión, ya elevada debido al considerable despliegue militar que Washington ha mantenido en el sur del Caribe desde el verano anterior.

A pesar de que las operaciones podrían ocurrir en un plazo de semanas, las fuentes indicaron que el presidente Donald Trump todavía no ha dado su aprobación final a ninguna decisión. Lo que se está diseñando, precisaron, son ataques focalizados que usarían drones para neutralizar a individuos específicos y laboratorios de procesamiento de drogas.

El Gobierno de Trump ha comunicado previamente que su contingente militar, que incluye destructores, buques anfibios, un submarino de propulsión nuclear y aviones de combate, ya ha logrado destruir cuatro embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas del Caribe que, presuntamente, habrían salido de Venezuela con cargamentos de drogas.

Washington sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro forma parte de la dirección del Cartel de los Soles, una organización con escasa documentación formal. La Casa Blanca afirma que esta red es responsable de enviar drogas a Estados Unidos. En contraposición, Venezuela interpreta el despliegue militar en el Caribe como una táctica de presión destinada únicamente a forzar la salida del chavismo del poder.

Las fuentes consultadas por NBC sugirieron que la intensificación de la actividad militar estadounidense se debe, en parte, a la percepción del Gobierno de Trump de que la administración de Maduro no está tomando medidas suficientes para controlar el tráfico de drogas originado en su territorio.

Recientemente, Maduro había enviado una carta a Trump solicitando la reanudación del diálogo a través del enviado especial de EE.UU., Richard Grenell, pidiendo al mismo tiempo que el secretario de Estado, Marco Rubio, fuera excluido de los asuntos bilaterales, pues Caracas lo considera un elemento perjudicial para las relaciones. Trump, al ser consultado sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano, desestimó la importancia de la misiva y se limitó a comentar: “bueno, ya lo descubrirán.”