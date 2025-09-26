EE.UU. revoca visa a Petro por incitar desobediencia militar contra órdenes de Trump

26 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este viernes la decisión de revocar el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esta acción se tomó como consecuencia directa de un acto en Nueva York donde el mandatario colombiano instó a soldados estadounidenses a “desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

El anuncio oficial se difundió a través de un breve mensaje en la red social X por el Departamento de Estado. En la comunicación, se señaló específicamente: “Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.” Por considerar estas acciones como “imprudentes y provocadoras”, se procedió a la revocación de su visa.

Petro realizó estas declaraciones en el contexto de una manifestación llevada a cabo en Nueva York, orientada a protestar contra la campaña militar israelí en Gaza. Durante el evento, el presidente hizo un llamado a los militares de EE.UU. a no acatar las directrices de su propio Gobierno, argumentando que esto facilitaría la operatividad de un futuro “ejército de salvación” multinacional.

Este “ejército de salvación”, cuya creación Petro se comprometió a proponer ante la Asamblea de Naciones Unidas, tendría como objetivo brindar apoyo al pueblo palestino. El día anterior, el mandatario había pronunciado un discurso ante la Asamblea General. Durante la manifestación, Petro clamó: “Tiene que ser más grande que el de los EE.UU. Por eso desde aquí, desde Nueva York, les pido a todos los soldados del Ejército de EE.UU. que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles.”

El presidente colombiano afirmó que esta futura fuerza militar estaría conformada por efectivos provenientes de diversas naciones, aunque al momento de sus declaraciones, solo Indonesia había manifestado su disposición a respaldar la iniciativa. La propuesta se ampara en el mecanismo de la ONU conocido como ‘Unidos por la Paz’, el cual requiere el apoyo de dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder poner en marcha una acción militar coordinada a nivel internacional.

Petro concluyó que las naciones que apoyaran esta resolución tendrían la responsabilidad de organizar sus ejércitos para conformar “esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional.” Fuentes diplomáticas informaron a la agencia EFE que el presidente colombiano ya había salido de EE.UU. de regreso a Bogotá, siguiendo la agenda prevista.