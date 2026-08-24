EE. UU. revocaría visas a quienes pidan asilo en el país

El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional coordinan un plan para anular visados de no inmigrante.

La medida considera fraude ingresar como visitante temporal mediante visas B1 o B2 para luego solicitar protección permanente.

El proyecto podría impactar hasta a 200.000 extranjeros que hayan solicitado o tramiten protección formal desde 2016.

Plan federal para anular visados de turismo y negocios

El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional preparan una estrategia conjunta para identificar y anular los permisos de entrada de extranjeros que solicitaron asilo tras ingresar con visas temporales.

El portavoz Tommy Piggott argumentó que utilizar estos visados para quedarse permanentemente constituye fraude, ya que las visas B1 de negocios y B2 de turismo exigen el compromiso explícito de retornar al país de origen.

Alcance de las restricciones y política migratoria

Esta medida representaría la mayor campaña de anulación de visados en la historia estadounidense, con un impacto potencial sobre 200.000 personas que tramitan su protección legal desde 2016.

La iniciativa se alinea con la política impulsada por la Administración de Donald Trump desde su retorno al poder en enero de 2025, orientada a endurecer las condiciones para visados y aumentar las deportaciones.