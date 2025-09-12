EE.UU. sancionará a personal del Pentágono que se burló de Kirk

12 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que sancionará a los miembros de las fuerzas armadas que publicaron comentarios negativos o se burlaron del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en las redes sociales. La orden la emitió el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Hegseth solicitó que se identifique a cualquier miembro del ejército que se haya mofado de la muerte de Kirk. Funcionarios informaron a varios medios que el secretario de Defensa ha pedido “castigar” estas acciones.

Aunque no se ha revelado el número exacto, se sabe que varios militares han sido relevados de sus puestos a causa de sus opiniones sobre el caso de Kirk. Esta decisión ha generado controversia y debate en el ámbito militar.

Usuarios en redes sociales han divulgado las cuentas de varios oficiales del ejército que han expresado opiniones desfavorables sobre lo que le ocurrió al activista. Kirk, de 31 años, murió de un disparo en el cuello durante un debate político en la Universidad de Utah Valley.

Según un informe de NBC, algunos miembros de las fuerzas armadas consideran que es una medida muy severa castigar a las personas por sus opiniones. Su argumento es que las publicaciones se refieren a una persona que no formaba parte de la cadena de mando o de la institución militar.

Charlie Kirk era un importante promotor del movimiento “Make America Great Again” y un aliado cercano a Donald Trump. El vicepresidente J.D. Vance lo describió como una figura clave en la campaña electoral de 2024 y una ayuda importante para la administración de Trump.