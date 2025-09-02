EE. UU. utiliza fuerza militar en el Caribe contra el Tren de Aragua

2 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

Estados Unidos ha empleado su fuerza militar desplegada en el Caribe para un “ataque letal” contra una pequeña embarcación presuntamente vinculada a la organización criminal Tren de Aragua. El ataque resultó en la muerte de once supuestos “narcoterroristas” que navegaban en aguas internacionales con un cargamento de drogas con destino a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump confirmó el ataque desde la Casa Blanca, asegurando que la Marina estadounidense había destruido la embarcación. Posteriormente, publicó en su cuenta de Truth un video en blanco y negro del operativo, afirmando que los once tripulantes eliminados eran miembros del Tren de Aragua. La Casa Blanca no ofreció detalles sobre cómo se determinó la identidad de los individuos a bordo.

Este incidente es el primer ataque de fuerza militar directa de Estados Unidos desde que se reforzó su presencia naval cerca de las costas de Venezuela. La flota estadounidense en la región incluye al menos siete buques de guerra, con destructores de misiles, y una fuerza de más de 4,500 efectivos, a los que se suman 2,200 soldados adicionales.

El ataque ha sido calificado de “letal” por el Pentágono y el propio Trump, lo que marca una diferencia notable con las tácticas antidrogas habituales. Generalmente, las operaciones militares en el Caribe se centran en interceptar embarcaciones, confiscar la droga y arrestar a los sospechosos, en lugar de destruirlas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, se negó a especular sobre futuras operaciones en el Caribe. Previamente, había confirmado el ataque contra una “organización designada como terrorista”, pero fue el presidente Trump quien dio los detalles sobre las bajas.

El gobierno de Venezuela reaccionó al video de Trump acusando a Estados Unidos de usar Inteligencia Artificial para crearlo y de mentir sobre lo ocurrido. El ministro de Comunicación, Freddy Núñez, insistió en que “Venezuela no es una amenaza”, mientras que Trump acusó a Nicolás Maduro de estar detrás del Tren de Aragua y sus operaciones de narcotráfico.