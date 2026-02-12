EE. UU. visita Venezuela para sellar alianza energética estratégica en la Faja del Orinoco

12 de febrero de 2026 – Caracas – EFE.

El secretario de Energia de Estados Unidos Chris Wright realizo una visita oficial junto a la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodriguez para inspeccionar las operaciones de la empresa Chevron en la faja petrolifera del Orinoco. Este encuentro simboliza un paso crucial en la supervision de las actividades extractivas en una region que posee las reservas de crudo mas grandes del planeta. La jornada incluyo un recorrido detallado por la empresa mixta Petro Independencia donde los funcionarios pudieron constatar el estado de la infraestructura energetica actual.

Acompañados por la encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu la delegacion de alto nivel interactuo con los trabajadores petroleros en las instalaciones situadas en el estado Monagas. Los diplomáticos destacaron que estas acciones buscan establecer condiciones favorables para impulsar una transformacion economica que sea beneficiosa para ambos paises. La presencia de funcionarios estadounidenses en el campo reafirma el interes de Washington por monitorear de cerca la produccion en areas estrategicas venezolanas.

La faja petrolifera del Orinoco es un territorio de gran importancia geopolitica que abarca mas de cincuenta y cinco mil kilometros cuadrados en el sur de la nacion caribena. Esta zona concentra la mayor parte del petroleo venezolano lo que le otorga una capacidad teorica para abastecer el mercado energetico mundial por varios siglos. La importancia de esta reserva es el eje central de las nuevas negociaciones que buscan garantizar la seguridad energetica a largo plazo mediante acuerdos de explotacion conjunta.

En este escenario Chevron se mantiene como la principal corporacion estadounidense con presencia activa en el sector hidrocarburos venezolano operando mediante proyectos mixtos con la estatal PDVSA. La llegada de Wright a la capital venezolana tiene como objetivo principal consolidar un acuerdo energetico historico cuya duracion aun esta por definirse. Este acercamiento ocurre en un momento politico particular marcando la primera visita de un representante de alto rango tras los recientes cambios en la estructura de mando del pais.

La flexibilizacion de las normativas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha permitido que mas empresas norteamericanas exploren oportunidades en el mercado petrolero de la region. Aunque persisten controles estrictos y requisitos de reporte esta apertura busca incentivar la inversion extranjera bajo marcos regulatorios especificos. La cooperacion bilateral se perfila como una estrategia para estabilizar el suministro de crudo y modernizar la industria local que requiere de capital y tecnologia externa.

Por su parte el organo legislativo venezolano ha impulsado reformas legales que facilitan el ingreso de inversion privada y externa en el sector de los hidrocarburos. Estas modificaciones en la ley organica permiten un esquema de participacion mas flexible para las petroleras internacionales interesadas en las reservas del Orinoco. Con estos cambios Venezuela aspira a reactivar su motor economico principal mientras Estados Unidos busca asegurar fuentes de energia confiables mediante una relacion diplomatica renovada.