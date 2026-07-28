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EE. UU. y Arabia Saudí bombardean posiciones en Irak

Por
Felipe Santos
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Caza F-35 despega desde un portaviones estadounidense bajo la supervisión de la tripulación en cubierta.
Operaciones aéreas en portaviones (Foto: Archivo).
  • Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron ataques conjuntos contra grupos armados afines a Irán en Irak.
  • Las operaciones destruyeron depósitos de armas y centros logísticos en respuesta a más de 30 ofensivas con drones.
  • El Comando Central informó que las milicias proiraníes realizaron más de 600 intentos de ataque en la zona.

Ofensiva militar en Irak tras ataques con drones

Fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron este martes posiciones de milicias aliadas de Irán en el este de Irak.

El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó la destrucción de centros logísticos y depósitos de armamento estratégico.

La acción militar responde a más de 30 ataques con drones lanzados contra tropas e infraestructura energética.

Escalada de tensiones con la Guardia Revolucionaria de Irán

Washington advirtió a la Guardia Revolucionaria Islámica que detenga las agresiones para evitar nuevos bombardeos.

El despliegue bélico se suma a bloqueos marítimos que impactan la estabilidad geopolítica del Mundo de hoy.

¿Por qué atacaron EE. UU. y Arabia Saudí en Irak?

Ejecutaron ataques de precisión en respuesta a más de 30 ofensivas con drones lanzadas por la Guardia Revolucionaria Islámica contra tropas estadounidenses e infraestructura energética saudí.

¿Qué daños causaron los bombardeos del CENTCOM?

Las operaciones aéreas destruyeron múltiples instalaciones logísticas y almacenes de armamento pertenecientes a grupos proiraníes en el este de Irak.

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