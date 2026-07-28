EE. UU. y Arabia Saudí bombardean posiciones en Irak

Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron ataques conjuntos contra grupos armados afines a Irán en Irak.

Las operaciones destruyeron depósitos de armas y centros logísticos en respuesta a más de 30 ofensivas con drones.

El Comando Central informó que las milicias proiraníes realizaron más de 600 intentos de ataque en la zona.

Ofensiva militar en Irak tras ataques con drones

Fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron este martes posiciones de milicias aliadas de Irán en el este de Irak.

El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó la destrucción de centros logísticos y depósitos de armamento estratégico.

La acción militar responde a más de 30 ataques con drones lanzados contra tropas e infraestructura energética.

Escalada de tensiones con la Guardia Revolucionaria de Irán

Washington advirtió a la Guardia Revolucionaria Islámica que detenga las agresiones para evitar nuevos bombardeos.

El despliegue bélico se suma a bloqueos marítimos que impactan la estabilidad geopolítica del Mundo de hoy.