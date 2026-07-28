EE. UU. y Arabia Saudí bombardean posiciones en Irak

- Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron ataques conjuntos contra grupos armados afines a Irán en Irak.
- Las operaciones destruyeron depósitos de armas y centros logísticos en respuesta a más de 30 ofensivas con drones.
- El Comando Central informó que las milicias proiraníes realizaron más de 600 intentos de ataque en la zona.
Ofensiva militar en Irak tras ataques con drones
Fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron este martes posiciones de milicias aliadas de Irán en el este de Irak.
El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) confirmó la destrucción de centros logísticos y depósitos de armamento estratégico.
La acción militar responde a más de 30 ataques con drones lanzados contra tropas e infraestructura energética.
Escalada de tensiones con la Guardia Revolucionaria de Irán
Washington advirtió a la Guardia Revolucionaria Islámica que detenga las agresiones para evitar nuevos bombardeos.
El despliegue bélico se suma a bloqueos marítimos que impactan la estabilidad geopolítica del Mundo de hoy.
¿Por qué atacaron EE. UU. y Arabia Saudí en Irak?
Ejecutaron ataques de precisión en respuesta a más de 30 ofensivas con drones lanzadas por la Guardia Revolucionaria Islámica contra tropas estadounidenses e infraestructura energética saudí.
¿Qué daños causaron los bombardeos del CENTCOM?
Las operaciones aéreas destruyeron múltiples instalaciones logísticas y almacenes de armamento pertenecientes a grupos proiraníes en el este de Irak.