EEUU acusa a gobernador de Sinaloa por presuntos nexos con el narcotrafico

29 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Estados Unidos ha generado una fuerte sacudida en el panorama politico de Mexico tras señalar formalmente al gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios estatales. El Departamento de Justicia estadounidense vincula a estos servidores publicos con el Cartel de Sinaloa y la faccion de Los Chapitos. La acusacion surge en un clima de tension diplomatica debido a incidentes recientes relacionados con operaciones contra el narcotrafico en zonas fronterizas entre ambas naciones.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, encabeza la investigacion por una supuesta conspiracion para introducir toneladas de fentanilo, cocaina y heroina en territorio estadounidense. Segun el expediente judicial, los funcionarios implicados habrian recibido sobornos millonarios y apoyo politico a cambio de brindar proteccion operativa y filtrar informacion sensible a los lideres criminales. Este movimiento legal representa uno de los golpes mas severos de Washington contra la clase politica mexicana en la historia reciente.

La embajada de Estados Unidos en Mexico ratifico su respaldo a las denuncias presentadas en Nueva York, subrayando la gravedad de la presunta alianza entre el gobierno estatal y el crimen organizado. Por el contrario, Ruben Rocha Moya ha rechazado de manera tajante las imputaciones, calificandolas como ataques infundados dirigidos contra su persona y el proyecto politico de la presidenta Claudia Sheinbaum. El mandatario sinaloense aseguro mantenerse tranquilo y enfocado en sus labores de gobierno a pesar del proceso internacional en su contra.

La Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico manifesto su inconformidad ante la divulgacion publica de estas acusaciones, argumentando que se vulneraron los acuerdos de confidencialidad establecidos en los tratados vigentes. La cancilleria mexicana señalo que las solicitudes de extradicion recibidas inicialmente no incluian las pruebas necesarias para sustentar los cargos. Por este motivo, el gobierno federal enviara una nota diplomatica de queja a la representacion estadounidense por el manejo de la informacion sensible.

En el ambito judicial interno, la Fiscalia General de la Republica ha anunciado la apertura de una investigacion propia para verificar el fundamento legal de los señalamientos hechos por el Departamento de Justicia. Ulises Lara, vocero de la fiscalia, explico que se recabaran todos los datos de prueba necesarios para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen la emision de ordenes de aprehension en territorio nacional. Segun las leyes mexicanas y el tratado bilateral, la extradicion depende estrictamente de la solidez de las evidencias presentadas.

La situacion ha polarizado la opinion publica en Mexico, donde el oficialismo cierra filas con el gobernador mientras la oposicion denuncia la confirmacion de nexos con grupos delictivos. El caso sigue en desarrollo bajo el escrutinio de los mecanismos de cooperacion internacional y la expectativa por la postura oficial definitiva de la presidencia de la republica. El desenlace juridico de esta acusacion definira el futuro de la relacion en materia de seguridad y justicia entre Mexico y Estados Unidos.