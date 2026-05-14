EEUU arresta a nueve personas y decomisa 2,7 toneladas de cocaína

14 de mayo de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La Guardia Costera de Estados Unidos informo sobre una importante operacion en el Caribe que resulto en la incautacion de mas de 2.7 toneladas de cocaina. El operativo se llevo a cabo en tres embarcaciones localizadas a menos de 145 kilometros de las costas de Cartagena, Colombia. Durante la accion policial, las autoridades lograron la captura de nueve individuos vinculados al trafico de drogas, quienes fueron puestos bajo custodia de las agencias federales norteamericanas de inmediato.

Segun el reporte oficial de las autoridades, el cargamento confiscado tiene un valor estimado en el mercado de 45.8 millones de dolares. La Guardia Costera indico que este golpe al narcotrafico evito que mas de 2.3 millones de dosis letales llegaran a las comunidades estadounidenses. Aunque la operacion se realizo el pasado 8 de mayo, los detalles sobre el decomiso de estupefacientes y las detenciones se mantuvieron bajo reserva hasta este jueves por motivos de seguridad.

A diferencia de las tacticas agresivas de bombardeo naval utilizadas desde finales de 2025 bajo ordenes ejecutivas, en esta intervencion los agentes solicitaron el alto voluntario de las naves. La tripulacion del buque Cutter Tahoma coordino el despliegue de barcos menores y un helicoptero especializado para interceptar a los sospechosos. Este metodo de interdiccion maritima busca capturar a los implicados con vida para procesarlos judicialmente y obtener informacion clave sobre las rutas del narcotrafico.

Durante el procedimiento, una de las embarcaciones intento huir ignorando las señales de advertencia de las patrullas federales. Ante la resistencia, los agentes efectuaron disparos de precision desde el aire dirigidos a los motores para inhabilitar el vehiculo. La maniobra provoco que los presuntos traficantes saltaran al mar, obligando a los oficiales a realizar maniobras de rescate de emergencia mediante el uso de flotadores salvavidas para asegurar la integridad de los detenidos.

Tras finalizar la inspeccion y el pesaje de la droga, las autoridades procedieron a hundir las tres naves sospechosas para evitar que representaran un riesgo para la navegacion comercial en la zona. El comandante Nolan Cuevas destaco que el exito de este decomiso es resultado del trabajo conjunto y la vigilancia constante en aguas internacionales. Los narcóticos seran trasladados proximamente hacia Puerto Everglades, en Florida, para su destruccion total segun los protocolos vigentes.

Este nuevo decomiso eleva la cifra de sustancias incautadas por esta tripulacion a mas de 3.7 toneladas en operativos recientes. Las estadisticas oficiales revelan que el 80 por ciento de la droga destinada a Estados Unidos es interceptada en rutas maritimas, lo que ha llevado a niveles record de confiscaciones. Con mas de 231 toneladas de cocaina decomisadas en el ultimo periodo, la vigilancia costera se consolida como la principal barrera contra el trafico internacional de estupefacientes.