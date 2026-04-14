EEUU bloquea puertos de Irán y paraliza su comercio marítimo en Oriente Medio

14 de abril de 2026 – Washington – EFE.

El Comando Central de Estados Unidos ha ejecutado una medida drástica al implementar un bloqueo total sobre los puertos de Irán logrando interrumpir de manera definitiva el flujo comercial por vía marítima. Esta operación militar busca asfixiar la economía de la república islámica mediante el control estricto de sus fronteras navales impidiendo tanto la entrada como la salida de mercancías. La confirmación de este despliegue fue realizada por el almirante Brad Cooper quien detalló que las fuerzas armadas estadounidenses tienen ahora el control operativo de los puntos de acceso portuarios más importantes de la región.

Esta decisión tiene un impacto devastador para las finanzas de Teherán debido a que aproximadamente el noventa por ciento del intercambio comercial del país depende directamente de las rutas marinas. Al detener por completo esta actividad económica el gobierno de Estados Unidos cumple con una de las amenazas de presión máxima que habían sido adelantadas por la administración de Donald Trump. La estrategia pretende forzar una postura distinta del gobierno iraní en medio de una crisis diplomática y económica que escala rápidamente tras las recientes maniobras militares en aguas internacionales.

La ejecución del bloqueo naval ocurre apenas cuarenta y ocho horas después de que fracasaran las negociaciones diplomáticas llevadas a cabo en Islamabad entre delegaciones de ambas naciones. En dicho encuentro no se logró concretar un acuerdo que permitiera finalizar el conflicto armado que ha mantenido en vilo a Oriente Medio durante las últimas siete semanas. Ante la falta de consensos para alcanzar una paz duradera Washington optó por endurecer las sanciones mediante el uso de su capacidad militar para restringir el acceso a los mercados globales por parte de Irán.

El presidente Donald Trump ya había anticipado esta medida restrictiva debido a lo que considera un incumplimiento de los términos pactados respecto al tránsito en el estrecho de Ormuz. Según la Casa Blanca las autoridades iraníes no respetaron los acuerdos de apertura bajo las condiciones establecidas durante el breve alto al fuego de dos semanas que se había implementado recientemente. Esta falta de cumplimiento en la libre navegación por rutas estratégicas fue el detonante principal para que el Comando Central recibiera la orden directa de clausurar la actividad portuaria.

A pesar de la severidad del bloqueo y la tensión militar el mandatario estadounidense declaró en medios de comunicación que el conflicto bélico podría estar cerca de su conclusión definitiva. Trump sostiene que el gobierno de Teherán se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema y busca con urgencia un nuevo tratado que alivie la situación económica del país. Para el republicano la presión ejercida sobre los puertos es el catalizador necesario para que la república islámica acceda a sentarse nuevamente en la mesa de diálogo bajo las condiciones impuestas por los aliados.

Se espera que las conversaciones presenciales entre los representantes de ambos países puedan retomarse en un plazo muy breve para intentar frenar la escalada de violencia en la zona. Mientras tanto el bloqueo marítimo permanece vigente como una herramienta de negociación coercitiva que mantiene paralizada la infraestructura comercial de Irán. El éxito de estas futuras reuniones determinará si se levantan las restricciones navales o si Oriente Medio se encamina hacia una fase de confrontación económica y militar mucho más profunda y prolongada.