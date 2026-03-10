EEUU destruye dieciséis barcos minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz

10 de marzo de 2026 – Nueva York – EFE.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó recientemente la destrucción de diversas embarcaciones pertenecientes a las fuerzas navales de Irán en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz. Entre los objetivos alcanzados se encuentran dieciséis barcos minadores que supuestamente representaban una amenaza directa para el tránsito comercial en la región. Esta acción militar se justifica bajo el argumento de proteger la libre circulación de bienes y garantizar la seguridad internacional en una de las rutas marítimas más transitadas del planeta.

A través de sus canales oficiales de comunicación, las autoridades militares estadounidenses difundieron material visual que documenta las operaciones de ataque contra las naves iraníes. La mayoría de estas embarcaciones se encontraban ancladas en muelles al momento de ser interceptadas por el armamento del país norteamericano. Por su parte, el presidente Donald Trump ya había anticipado estos resultados mediante sus plataformas sociales, destacando la efectividad de las maniobras para neutralizar la capacidad operativa de su adversario en el entorno marítimo.

El objetivo principal de estas incursiones bélicas es degradar de manera sistemática la facultad del régimen de Teherán para proyectar su fuerza militar en el mar. Según el reporte oficial, estas acciones responden a años de constantes provocaciones y amenazas dirigidas contra el transporte marítimo internacional por parte de las tropas persas. Para el mando militar estadounidense, eliminar estos recursos es un paso fundamental para restablecer la prosperidad económica y la estabilidad de una zona que resulta esencial para el suministro global de energía.

La relevancia de los barcos minadores en este conflicto ha crecido tras informes de inteligencia que sugieren que Irán ha iniciado la colocación de minas en el estrecho de Ormuz. Aunque estas afirmaciones no han sido validadas por comunicados oficiales definitivos, fuentes cercanas a los servicios de información indican que ya existe una presencia incipiente de estos artefactos explosivos en el agua. El temor de la comunidad internacional radica en que la flota iraní tenga la capacidad de desplegar cientos de minas adicionales si las hostilidades continúan escalando.

Este enclave geográfico es considerado un punto crítico para la economía mundial debido a que por sus aguas circula aproximadamente el veinte por ciento del petróleo consumido a nivel global. Las tensiones actuales han generado una notable inestabilidad en los mercados energéticos internacionales, especialmente después de que grupos militares iraníes advirtieran sobre posibles ataques a cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho. A pesar de las negativas iniciales de Teherán sobre el cierre de la vía, la incertidumbre sobre la seguridad en la zona sigue siendo muy elevada.

La situación actual en Oriente Medio se mantiene en un estado de alerta máxima mientras ambos bandos miden sus capacidades de respuesta en el ámbito naval. Las autoridades estadounidenses sostienen que seguirán interviniendo siempre que se ponga en riesgo la navegación en aguas internacionales, mientras que el mercado del crudo reacciona con volatilidad ante cada nuevo enfrentamiento. La degradación de la flota de minadores iraníes marca un punto de inflexión en este conflicto que busca asegurar el flujo de recursos estratégicos hacia el resto del mundo.