EEUU termina 2025 bajo una potente tormenta de nieve y lluvia helada

30 de diciembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

El lunes de fin de año se vio marcado por el punto máximo de una fuerte tormenta invernal que cubrió de nieve y hielo el norte y este del territorio estadounidense. El estado de Nueva York reportó fallas eléctricas importantes debido a las condiciones climáticas. Además, el transporte aéreo sufrió graves alteraciones desde finales de diciembre con la cancelación masiva de vuelos en diversas rutas nacionales.

El fenómeno meteorológico se extendió desde el medio oeste hasta Nueva Inglaterra con características de ciclón intenso. Mientras en los Grandes Lagos se presentaron fuertes ventiscas y acumulaciones de nieve de hasta sesenta centímetros, otras zonas experimentaron aguanieve que se transformó en lluvia líquida por la entrada de aire cálido. Las autoridades viales advirtieron sobre la peligrosidad en las carreteras por la presencia de hielo.

Los problemas logísticos continuaron con cientos de retrasos reportados en las plataformas de monitoreo aéreo, afectando principalmente a las regiones más golpeadas por el temporal. Aunque la fuerza de la precipitación invernal tenderá a bajar, se estima que las nevadas continúen de forma moderada hasta mediados de la semana. El sistema se mueve gradualmente hacia el territorio canadiense tras afectar el centro del país.

Al mismo tiempo, un frente de aire ártico terminó con la racha de temperaturas inusualmente altas que se registraban previamente. En la zona central de la nación se percibió un descenso térmico drástico de unos veinte grados en apenas veinticuatro horas. Este frente avanzó velozmente hacia la costa este y el estado de Florida, provocando lluvias fuertes antes de salir hacia el océano Atlántico.

En contraste con el caos del este, la mayor parte del oeste permaneció en calma, salvo por sectores específicos de Texas y Nuevo México donde se registraron algunas nevadas. Sin embargo, se prevé que el clima gélido en las planicies del norte comience a suavizarse pronto. La llegada de una corriente de aire más templado desde el norte ayudará a elevar las temperaturas durante los días restantes de la semana.

Las instituciones oficiales mantienen el llamado a la prudencia y piden a los ciudadanos que se mantengan atentos a los reportes del clima. Es fundamental extremar precauciones ante el riesgo que representan los vientos fuertes y las superficies congeladas. La vigilancia continúa en todas las áreas donde las alertas por hielo y nieve siguen vigentes para garantizar la seguridad de la población durante los festejos.