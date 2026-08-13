Ejecución en Alabama cierra jornada histórica de penas de muerte

Alabama ejecutó por inyección letal a Jeremy Williams tras renunciar a apelaciones por el asesinato de la niña Kamarie Holland.

El ajuste completó una jornada con tres ejecuciones en Estados Unidos, hito que no se registraba desde el año 2010.

Con esta condena ejecutada a las 6:16 p. m., el país suma 22 reclusos ajusticiados en lo que va del año.

Ajusticiado en Alabama tras admitir crimen contra menor

Jeremy Williams, de 42 años, fue declarado muerto por inyección letal tras renunciar voluntariamente a sus apelaciones y solicitar el cumplimiento de su condena. El sujeto se había declarado culpable de la violación y homicidio de la niña Kamarie Holland en 2021.

La gobernadora Kay Ivey respaldó el procedimiento al calificar el delito como perverso y reafirmar la vigencia del estatuto de pena capital. Este caso representó la primera ejecución concretada en el estado en el presente año.

Jornada con tres penas capitales aplicadas en EE. UU.

La pena aplicada a Williams cerró un día en el que Oklahoma y Tennessee también ajusticiaron a Carlos Cuesta-Rodriguez y Anthony Darrell Hines, respectivamente. Hacía 16 años que tres estados no aplicaban sentencias de muerte en una misma fecha.

El fiscal de distrito del condado de Russell, Richard Chancey, catalogó las acciones de Williams como una muestra extrema de maldad. Mientras tanto, la madre de la menor cumple 20 años de prisión por cargos de tráfico sexual relacionados con el caso.