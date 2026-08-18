Ejecución en Florida eleva la cifra histórica a 13 en 2026

Las autoridades de Florida aplicaron la inyección letal al reo William Silvia por el asesinato de su esposa en 2006.

La medida consolida la tendencia del estado, que supera ampliamente la suma de ejecuciones en el resto del territorio estadounidense.

Florida acumula 13 ejecuciones en 2026 frente a las siete registradas colectivamente en los demás estados.

Aplicación de la pena capital a William Silvia en la Prisión Estatal de Raiford

Las autoridades penitenciarias de Florida ejecutaron mediante inyección letal a William Silvia, de 61 años. El procedimiento se llevó a cabo en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, bajo la orden firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Un jurado del condado de Seminole condenó a Silvia en 2008 por el asesinato en primer grado de su esposa, Patricia Silvia. Los registros judiciales señalan que el reo adquirió una escopeta en 2006 para atacarla junto a su suegra, Betty Woodward, durante una reunión familiar.

Florida lidera las cifras sobre la pena de muerte en la nación

Con este caso, el estado suma 13 ejecuciones en 2026, casi el doble de las siete contabilizadas en el resto de Estados Unidos por el Death Penalty Information Center (DPIC). La organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP) intentó infructuosamente conmutar la sentencia por cadena perpetua.

El gobernador DeSantis mantendrá la aplicación constante de estas condenas en la nación antes de finalizar su mandato en enero. El calendario judicial ya contempla las ejecuciones de Harold Gene Lucas para el 1 de septiembre y de Daniel Conahan el 10 de septiembre.