Ejecutan a Dennis Sochor en Florida por crimen de 1981

Qué pasó: El estado de Florida aplicó la inyección letal al reo Dennis Sochor, de 74 años, por el secuestro y estrangulamiento de una joven.

El estado de Florida aplicó la inyección letal al reo Dennis Sochor, de 74 años, por el secuestro y estrangulamiento de una joven. Por qué importa: La ejecución se concreta en medio de fuertes críticas de colectivos civiles que denuncian irregularidades procesales y métodos inhumanos.

La ejecución se concreta en medio de fuertes críticas de colectivos civiles que denuncian irregularidades procesales y métodos inhumanos. El dato clave: Este hecho representa el décimo ajusticiamiento en Florida en lo que va de 2026, tras el récord histórico de 19 muertes en 2025.

Detalles del ajusticiamiento de Dennis Sochor en Raiford

Las autoridades penitenciarias de Florida ejecutaron este martes a Dennis Sochor en la Prisión Estatal de Florida. El reo de 74 años recibió la inyección letal tras ser condenado por el asesinato de Patricia Gifford en 1981.

La orden de ejecución fue firmada por el gobernador Ron DeSantis en junio pasado. Sochor confesó haber estrangulado a la joven de 18 años tras un altercado en el condado de Broward, aunque su cuerpo nunca fue localizado.

Críticas y controversias legales ante la pena capital

Múltiples organizaciones de la nación, como Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), denunciaron que el juicio original estuvo sesgado. Se argumentó que la fiscalía ocultó inmunidades otorgadas a Gary Sochor, hermano del acusado, a cambio de su declaración clave.

Adicionalmente, activistas de Death Penalty Action señalaron los riesgos de sufrimiento extremo por edema pulmonar asociados a este protocolo. No obstante, el Tribunal Supremo del estado rechazó las apelaciones de la defensa y ratificó la sentencia de muerte.