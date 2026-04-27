Ejercito captura a El Guero Conta operador financiero del CJNG en Zapopan

27 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Las Fuerzas Especiales del Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional lograron la detencion de Cesar Alejandro N, conocido como El Guero Conta, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Este individuo ha sido identificado por las autoridades federales como el principal operador financiero de la estructura liderada por Audias Flores Silva. El arresto representa una accion coordinada para desarticular las redes de apoyo economico de las organizaciones delictivas que operan en el occidente de Mexico.

Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, confirmo que el detenido era el encargado de blanquear capitales obtenidos mediante actividades ilicitas. Segun las investigaciones oficiales, el flujo de efectivo se lavaba a traves de una red de prestanombres y empresas legales. Estas operaciones permitian al grupo criminal financiar su logistica y expandir su influencia en sectores economicos aparentemente legitimos del estado de Jalisco.

Entre las inversiones detectadas por las autoridades se encuentran la adquisicion de bienes inmuebles de lujo como ranchos y casas, ademas de activos estrategicos como embarcaciones y aeronaves. Un detalle relevante de la investigacion señala que el capital sucio tambien era inyectado en la industria tequilera. Con estas maniobras, la organizacion buscaba diversificar sus ingresos y ocultar el origen real de los recursos ante los sistemas de fiscalizacion nacional e internacional.

Este golpe financiero ocurre pocas horas despues de la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, quien fue interceptado por la Secretaria de Marina en Nayarit. El Jardinero era un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos, el cual ofrecia una recompensa millonaria por su localizacion. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ambos detenidos eran piezas clave en la linea de sucesion y mando operativo del Cartel Jalisco Nueva Generacion.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantiene un interes particular en estos perfiles debido a su participacion en el trafico de opioides y cocaina hacia territorio norteamericano. Las agencias de inteligencia señalan que esta celula controlaba laboratorios de metanfetamina y coordinaba envios masivos de droga desde Centroamerica. El uso de avionetas y pistas clandestinas facilitaba la distribucion de estupefacientes en ciudades de estados como California, Texas y Virginia.

La Secretaria de Seguridad destaco que la captura de El Guero Conta es un paso fundamental para debilitar la capacidad de operacion del cartel y reducir la violencia en la region. Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de continuar con las acciones de inteligencia para llevar ante la justicia a los generadores de violencia. Actualmente, los procesos de extradicion y las ordenes de aprehencion por homicidio siguen su curso legal bajo estricta vigilancia federal.