Ejército de Ecuador decomisa narcosubmarino de 35 metros cargado con combustible

12 de marzo de 2026 – Ecuador – Agencias.

Las fuerzas armadas de Ecuador han logrado un golpe contundente contra las redes logísticas del narcotráfico internacional al interceptar un semisumergible de dimensiones extraordinarias en las costas del Pacífico. La embarcación, que alcanza los 35 metros de longitud, fue localizada durante operaciones de vigilancia marítima destinadas a frenar el flujo de suministros ilícitos. Este hallazgo destaca por la complejidad técnica de la nave, la cual fue diseñada específicamente para evadir los radares de las autoridades y transportar grandes volúmenes de carga a través de rutas estratégicas hacia Centroamérica y Norteamérica.

A diferencia de otras incautaciones donde se encuentra droga de forma inmediata, este narcosubmarino llamó la atención de las autoridades ecuatorianas por estar cargado casi en su totalidad con combustible. El uso de este tipo de vehículos para el transporte de carburante sugiere una evolución en las tácticas de las organizaciones criminales, que ahora emplean naves de gran calado para reabastecer a otras lanchas rápidas en alta mar. Esta estrategia logística permite que las embarcaciones cargadas con estupefacientes puedan realizar trayectos mucho más largos sin necesidad de acercarse a tierra firme, disminuyendo el riesgo de ser detectadas.

El operativo militar fue el resultado de semanas de inteligencia y monitoreo en zonas costeras donde se sospechaba la existencia de astilleros clandestinos. Los soldados ecuatorianos procedieron al abordaje de la nave en condiciones climáticas complejas, logrando asegurar el equipo y neutralizar a la tripulación que se encontraba a bordo en ese momento. La estructura del semisumergible, construida con fibra de vidrio y materiales compuestos, demuestra una inversión significativa de capital por parte de los grupos delictivos, quienes buscan constantemente innovar en sus métodos de transporte transoceánico.

El impacto de este decomiso en la seguridad regional es considerable, ya que priva a las mafias de una herramienta de reabastecimiento fundamental para la continuidad de sus operaciones. Ecuador se ha convertido en un punto clave para la salida de precursores y suministros debido a su ubicación geográfica privilegiada, lo que ha obligado al gobierno a intensificar la presencia militar en sus fronteras marítimas. La incautación de estos 35 metros de tecnología rudimentaria pero efectiva pone de manifiesto la magnitud de la infraestructura que el crimen organizado ha desplegado en el territorio suramericano.

Las investigaciones posteriores al decomiso se centran ahora en determinar el origen del combustible y el destino final que tenía la embarcación dentro de la cadena de suministro del narcotráfico. Expertos en seguridad marítima señalan que la construcción de un aparato de este tamaño requiere de conocimientos especializados en ingeniería naval y una red de proveedores de motores y sistemas de navegación que operan bajo la clandestinidad. El análisis de los equipos de comunicación encontrados en el interior podría revelar conexiones importantes con carteles internacionales que operan en la cuenca del Pacífico.

Este evento refuerza la necesidad de una cooperación internacional más estrecha para vigilar las aguas internacionales y las zonas económicas exclusivas de los países de la región. La lucha contra los narcosubmarinos sigue siendo un desafío constante para la Marina de Ecuador y sus aliados, ya que estas naves son cada vez más difíciles de interceptar una vez que se encuentran sumergidas. El éxito de esta misión representa un paso adelante en la desarticulación de las capacidades operativas de las bandas criminales que intentan utilizar el océano como una autopista para el comercio de productos ilegales.