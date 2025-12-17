Ejército ecuatoriano abate a dos presuntos guerrilleros durante enfrentamiento en frontera colombiana

17 de diciembre de 2025 – Tulcán (Ecuador) – EFE.

Las fuerzas militares de Ecuador informaron sobre la eliminación de dos individuos señalados como presuntos guerrilleros de organizaciones colombianas durante una intervención en la zona fronteriza de Carchi. El suceso tuvo lugar mientras las unidades del ejército efectuaban labores de vigilancia y control en el territorio, momento en el que identificaron a un grupo de personas armadas. Tras el hallazgo, se produjo un intercambio de disparos que resultó en el fallecimiento de dos de los sospechosos que se encontraban en el área de operaciones.

Los reportes oficiales indican que las vestimentas, el tipo de armamento y el equipo táctico hallado en el sitio permiten identificar a los fallecidos como integrantes de una estructura guerrillera. La operación se desplegó específicamente en las localidades de Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, respondiendo a una serie de investigaciones previas sobre actividades delictivas en la región. Según las autoridades, estos grupos suelen atravesar el límite fronterizo para realizar incursiones en suelo ecuatoriano con fines logísticos.

La movilización del ejército se originó a partir de múltiples alertas ciudadanas sobre extorsiones que sufrían los habitantes y productores locales. Se presume que estos elementos armados cruzan la frontera para amedrentar a campesinos y propietarios de tierras, exigiéndoles recursos económicos para sostener sus operaciones ilegales. Tras el enfrentamiento, las tropas han mantenido su presencia en la zona con el objetivo de localizar a otros posibles integrantes que pudieran estar ocultos en la espesa vegetación.

Durante el registro del lugar, los uniformados lograron incautar fusiles de asalto, una gran cantidad de municiones, granadas de mano y diversas insignias relacionadas con una facción disidente de las antiguas fuerzas revolucionarias de Colombia. No obstante, los altos mandos militares sugieren que la utilización de estos distintivos podría ser una táctica de distracción para ocultar la verdadera identidad del grupo dominante en ese sector. Por ello, se ha iniciado un proceso de intercambio de información con las autoridades colombianas para confirmar la filiación exacta de los involucrados.

Los restos de los fallecidos fueron entregados a las autoridades judiciales correspondientes para los trámites legales y la identificación formal. Este incidente ocurre en un contexto donde Ecuador se encuentra bajo una declaración oficial de conflicto armado interno, medida adoptada por el ejecutivo nacional para combatir la creciente inseguridad. Bajo este marco legal, las fuerzas del orden han intensificado sus operativos contra diversas agrupaciones que el gobierno califica como organizaciones terroristas debido a su impacto en la violencia nacional.

La situación se torna más compleja debido a las alianzas detectadas entre bandas criminales ecuatorianas y grupos irregulares que operan en la frontera con Colombia. Estas conexiones transnacionales han obligado a las fuerzas de seguridad a ampliar su rango de acción y a incluir a estas organizaciones externas dentro de sus planes de combate. La vigilancia en los límites territoriales continúa siendo una prioridad para frenar el avance de estas redes que amenazan la estabilidad y la paz en las provincias del norte del país.