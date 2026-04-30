El Aeropuerto Internacional Birmingham-Shuttlesworth organizará una feria de empleo en mayo

30 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Aeropuerto Internacional Birmingham-Shuttlesworth organizará una feria de empleo para quienes buscan impulsar su carrera profesional.

El aeropuerto informa que este evento gratuito permitirá a los asistentes conocer a funcionarios del aeropuerto y explorar nuevas oportunidades.

Se solicita a quienes asistan al evento del 12 de mayo que lleven varias copias de su currículum, dos documentos de identificación y que estén preparados para una entrevista en el momento.

Los funcionarios del aeropuerto indican que la feria de empleo contará con la presencia de empleados de diversos sectores, incluyendo agencias del gobierno federal, comercio minorista, concesionarios, empresas de alquiler de autos y más.

“Este evento es su oportunidad para conectar directamente con empleadores y explorar una amplia gama de trayectorias profesionales en el aeropuerto”, afirman los funcionarios.

El aeropuerto informa que el estacionamiento para la feria de empleo será gratuito.

La feria de empleo se llevará a cabo el martes 12 de mayo de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. En la sala de eventos del piso superior del aeropuerto, cerca de la puerta 4U.

Para confirmar su asistencia y reservar su lugar en la feria, haga clic ó toque aquí.