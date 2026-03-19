El Aeropuerto Internacional Birmingham-Shuttlesworth organizará una feria de empleo

19 de marzo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Aeropuerto Internacional Birmingham-Shuttlesworth (BHM) anunció el miércoles que ahora están contratando trabajadores semicalificados. El aeropuerto indica que los puestos incluyen mantenimiento de terrenos, paisajismo y trabajos generales de apoyo a las operaciones en BHM.

Las autoridades informaron que se llevará a cabo una feria de empleo el viernes 20 de marzo de 10 a.m. a 12 p.m. en el Birmingham Career Center, ubicado en 3216 4th Avenue South.

Se le solicita que traiga su currículum y se reúna con el equipo de Recursos Humanos del aeropuerto para obtener más información sobre las vacantes.

Si está interesado en asistir, puede registrarse para la feria de empleo haciendo clic ó pulsando aquí.

Si desea ver qué otros puestos podrían estar disponibles en BHM, puede encontrarlos haciendo clic ó pulsando aquí.