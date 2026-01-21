El alcalde de Aguadilla recibe un homenaje en Madrid por su defensa del legado de España en Puerto Rico

21 de enero de 2026 – Madrid – Agencias.

La Real Sociedad Matritense alberga un acto de reconocimiento a Julio Roldán, alcalde de Aguadilla, por la labor del municipio en el fomento de las raíces hispánicas de la isla y su apoyo a la nacionalidad española reparativa para los boricuas.

Este martes Julio Roldán Concepción, alcalde del Municipio Autónomo de Aguadilla, ha recibido un homenaje público organizado por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, coincidiendo con que las autoridades aguadillanas se encuentran en Madrid con motivo de promocionar la ciudad en la feria turística FITUR. El acto ha tenido lugar en la sede de la Matritense, la emblemática Torre de los Lujanes, edificación del siglo XV que constituye el inmueble de uso civil más antiguo de Madrid.

Así, el alcalde Roldán y una amplia delegación del Ayuntamiento fueron recibidos por el secretario general de la Matritense, Julio Real, y miembros de otras entidades culturales y académicas españolas. A continuación, tanto el alcalde como el legislador municipal Rafael Valle Ortiz firmaron en el libro de honor y conocieron las instalaciones de la Real Sociedad. En el archivo se les exhibió la documentación original que la entidad custodia sobre Puerto Rico, con escritos datados desde 1818. Tras ello, hubo un acto público de reconocimiento en donde se galardonó a Roldán y Valle “por su destacada labor en cuanto a la preservación y el fomento del legado hispánico en Puerto Rico”.

De este modo, la Matritense ha reconocido a Aguadilla por su defensa de las raíces españolas de la isla. En especial, por varios acuerdos adoptados por impulso del legislador Valle en 2025, cuando se celebraba el 250 aniversario tanto la localidad como de la Real Sociedad, fundadas ambas en 1775. Entre ellos, el apoyo formal del municipio a la propuesta de nacionalidad española reparativa para los descendientes de los puertorriqueños que fueron desnaturalizados tras la invasión de Estados Unidos en 1898. Esta causa, que toma como modelo la Ley de Sefardíes de 2015, es impulsada por el jurista español Rafael Maldonado de Guevara Delgado, directivo de la Real Sociedad, quien también participó en el acto.

De igual modo, el encuentro ha destacado la declaración del 16 de abril en Aguadilla como “Día de la preservación del idioma español en Puerto Rico”, coincidiendo con el natalicio José de Diego, histórica figura aguadillana que se distinguió en la defensa del idioma y del acervo cultural hispánico ante los intentos de transculturización norteamericana. Así como otra resolución que reafirmó el orgullo de Aguadilla por el título de Leal Villa otorgado por la reina Isabel II en 1860 y el apoyo de las autoridades locales a los vecinos que optaron a la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, vigente hasta el pasado octubre.

Durante su intervención, al alcalde de Aguadilla reiteró su “respaldo inequívoco” a la nacionalidad reparativa. “Este respaldo es digno, moral y de orgullo patrio a nuestra identidad puertorriqueña forjada hace más de cinco siglos de la mano de España”, remachó. En este sentido, Roldán rememoró al ex gobernador Rafael Hernández Colón y a José de Diego como sus referentes históricos en la defensa de “nuestra lengua materna y nuestra herencia española como parte indispensable de nuestra puertorriqueñidad”.