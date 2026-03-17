El alcalde Woodfin presenta la agenda legislativa 2026 para fortalecer vecindarios

17 de marzo de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

El alcalde Randall L. Woodfin destacó hoy la agenda legislativa 2026 de la ciudad de Birmingham, un paquete de propuestas centrado primero en los vecindarios, diseñado para responsabilizar a los propietarios negligentes, devolver las propiedades abandonadas a un uso productivo y garantizar que los residentes de toda la vida puedan permitirse permanecer en las comunidades que ayudaron a construir. La agenda está siendo considerada por la Legislatura de Alabama y se enfoca en equipar a la ciudad con herramientas modernas para prevenir el deterioro urbano, revitalizar los vecindarios y ampliar las oportunidades de vivienda asequible.

“La agenda legislativa de Birmingham trata de una sola cosa: darle a nuestra ciudad las herramientas que necesita para responsabilizar a los propietarios negligentes, revitalizar los vecindarios y mantener la vivienda asequible para las personas que llaman a Birmingham su hogar”, dijo Woodfin. “Los vecindarios fuertes son la base de una ciudad fuerte”.

Los líderes de la ciudad dicen que las propuestas abordan el ciclo de vida completo del declive de los vecindarios: desde la adquisición de propiedades abandonadas y su devolución al uso productivo, hasta la prevención del deterioro antes de que comience, asegurando que los residentes se beneficien de la revitalización que está ocurriendo en todo Birmingham.

Prioridades Legislativas Clave:

* Legislación para el Fomento de Fideicomisos de Tierras Comunitarias: Esta legislación autorizaría a los municipios a establecer Fideicomisos de Tierras Comunitarias (Community Land Trusts), un modelo reconocido a nivel nacional que apoya la propiedad de vivienda permanentemente asequible al separar la propiedad del terreno de la vivienda en sí.

* Ley del Banco de Tierras del Condado de Jefferson: Propuesta que fortalecería la Autoridad del Banco de Tierras de Birmingham al agilizar el proceso para adquirir propiedades abandonadas y con deudas de impuestos. La legislación también crearía un Banco de Tierras del Condado de Jefferson para permitir que los bancos de tierras municipales colaboren a través de los límites de la ciudad.

* Ley de Registro de Propiedades Deterioradas: Esta propuesta autorizaría a los municipios de Clase 1 a establecer registros obligatorios de propiedades vacantes, cobrar tarifas de registro y hacer cumplir los estándares de mantenimiento para propiedades descuidadas por mucho tiempo que pertenecen a propietarios ausentes.

* Fondo fiduciario de Vivienda de Birmingham: El fondo propuesto crearía una fuente de financiamiento dedicada para el desarrollo, preservación y asistencia a propietarios de viviendas asequibles dentro de la ciudad, ayudando a garantizar que las familias trabajadoras no sean desplazadas a medida que los vecindarios experimentan nuevas inversiones.

“Con demasiada frecuencia, los contribuyentes de Birmingham se ven obligados a gastar dinero público en la demolición de edificios deteriorados en propiedades privadas”, dijo Woodfin. “En su lugar, deberíamos invertir esos recursos en bibliotecas, parques y servicios para los vecindarios”.

Woodfin dijo que la delegación legislativa de la ciudad ha mostrado un fuerte apoyo bipartidista.

“Con esta agenda, no estamos pidiendo un trato especial”, dijo Woodfin. “Estamos pidiendo las mismas herramientas que las ciudades de todo Estados Unidos ya tienen: herramientas que nos permitan proteger los vecindarios, prevenir el deterioro e invertir en las personas que viven aquí”.