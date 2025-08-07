El argentino Tivani se impone en la primera etapa de la Vuelta a Portugal

El argentino Tivani se impone en la primera etapa de la Vuelta...

7 de agosto de 2025 – Lisboa – EFE.

El ciclista argentino Nicolás Tivani, del equipo Aviludo-Louletano-Loulé, se alzó con la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Portugal que se disputó este jueves, aunque el liderato de la clasificación general se mantuvo en poder del portugués Rafael Reis.

Tivani, originario de San Juan, logró la victoria tras un decisivo esprint en la primera llegada en alto del evento. El recorrido de 162,3 kilómetros, que conectó Viana do Castelo con el Santuario de Sameiro en Braga, fue completado por el ciclista en 3 horas, 56 minutos y 4 segundos.

El segundo y tercer puesto fueron para el colombiano Jesús David Peña y el australiano Brady Gilmore, quienes finalizaron con una diferencia de uno y dos segundos, respectivamente.

La presencia de ciclistas de habla hispana fue notable entre los diez primeros puestos. El español Julen Arriola-Bengoa quedó en séptimo lugar, mientras que su compatriota Pau Martí terminó noveno. El colombiano Adrián Bustamante también se ubicó en el top ten, finalizando en décima posición.

A pesar del triunfo de Tivani, Rafael Reis, del equipo Anicolor-Tien 21, sigue siendo el líder de la 86ª edición de la competición. El ciclista portugués, que se impuso en el prólogo del miércoles, conservó el maillot amarillo a pesar de terminar la etapa en 13ª posición.

La próxima etapa de la Vuelta a Portugal se llevará a cabo este viernes, con un recorrido de 167,9 kilómetros entre las localidades de Felgueiras y Fafe. Un tramo de la ruta, conocido por ser parte del Rally de Portugal, incluirá una sección de tierra, desafiando a los competidores a salir brevemente del asfalto.