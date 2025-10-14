El Ayuntamiento de Birmingham aprueba 1,2 millones de dólares para la renovación del Legion Field

El Ayuntamiento de Birmingham aprueba 1,2 millones de dólares para la renovación...

14 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Ayuntamiento de Birmingham está invirtiendo más de 1,2 millones de dólares en mejoras en el histórico Legion Field, lo que marca un paso más en el esfuerzo de la ciudad por preservar uno de sus lugares más emblemáticos.

Los fondos, aprobados durante la sesión del consejo del martes, cubrirán la ampliación de los baños, la reparación del techo y la sustitución de partes del muro exterior del estadio, según la agenda del ayuntamiento. Las obras se enmarcan en el proyecto de capital “Renovaciones del Legion Field 2023”.

“Tenemos que seguir invirtiendo en él para que sea estructuralmente sólido”, declaró el concejal de Birmingham, Hunter Williams. “La gente viene a asistir a eventos, ya sea el Magic City Classic ó muchos de los eventos de instituto y comunitarios que se celebran allí”.

Los líderes municipales afirman que la inversión no solo busca mantener la seguridad de las antiguas instalaciones, sino también impulsar el turismo y la actividad económica en la zona.

“Hay ciertos sitios que tiene sentido seguir utilizando como recinto deportivo y de entretenimiento”, añadió Williams. “Pero quizás se puedan reimaginar para que podamos atraer gente a la ciudad de Birmingham”.

Las renovaciones incluyen tres contratos separados:

Ampliación y reformas de baños: $483,799 (Sherrod Construction Company)

Reemplazo de muros del estadio: $448,479 (Sherrod Construction Company)

Renovación del techo del taller de mantenimiento y oficinas: $117,000 (Garner & Associates).

La financiación provendrá del presupuesto de proyectos de capital de la ciudad (PR102 CP003696A).

El estadio, construido en 1927, ha albergado décadas de historia deportiva, desde Iron Bowls hasta partidos de fútbol profesional, y sigue siendo sede de importantes eventos como el Magic City Classic.

Si bien las reparaciones no estarán completas antes del Magic City Classic a finales de este mes, las autoridades municipales afirman que las mejoras son cruciales para que “The Old Gray Lady” siga siendo viable para futuros eventos.

Para residentes de toda la vida como Kenneth Ellsberry, quien ha vivido cerca de Legion Field toda su vida, las mejoras son bienvenidas, pero espera que sean solo el comienzo.

“Me gustaría que invirtieran en Legion Field”, dijo Ellsberry. “Odiaría que se derrumbara más de lo que se está derrumbando. Pero un millón no lo solucionará”.