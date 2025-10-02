El balón Trionda, el oficial del Mundial 2026, fue presentado en sociedad

2 de octubre de 2025 – Deportes – EFE.

La FIFA y la empresa alemana de equipamiento deportivo Adidas presentaron oficialmente el balón Trionda, que será la pelota oficial del Mundial de 2026. El diseño de la esférica incorpora elementos representativos de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México—, como las estrellas, la hoja de arce y el águila, dándole así su identidad única.

Esta pelota de fútbol integra tecnología avanzada con una composición basada en cuatro paneles geométricos y trazos ondulados. Estos elementos de diseño no solo le dan una estética moderna, sino que también simbolizan la unión de las tres naciones organizadoras de la vigésimo tercera edición del torneo, el cual será histórico al contar por primera vez con la participación de 48 selecciones.

Cada panel del Trionda lleva consigo los colores distintivos de los países sede —el azul, el rojo y el verde—, los cuales se entrelazan de tal forma que forman un triángulo. Esta estructura hace alusión a la inusual y primera vez en la historia que tres países compartirán la organización del evento deportivo.

Una de las características más destacadas del balón es su equipamiento con un sensor de movimiento de 500 hercios (Hz). Este componente tecnológico es capaz de transmitir datos en tiempo real al sistema de videoarbitraje (VAR). Se espera que esta funcionalidad aporte un análisis mucho más preciso de cualquier jugada controversial, ayudando a que las decisiones arbitrales sean más acertadas.

Esta tecnología es tan avanzada que puede determinar el momento exacto del golpeo del balón, incluso en situaciones donde un jugador lo toque con la mano. Con esto, se busca eliminar la posibilidad del doble o triple toque que algunos pateadores intentan aplicar al ejecutar un penalti, garantizando así mayor justicia en la ejecución de las penas máximas.

El diseño exterior del Trionda incluye costuras profundas y gráficos en relieve, pensados para optimizar su aerodinámica y garantizar su estabilidad en el aire. Además, estas características prometen una mejor adherencia en el campo, incluso cuando las condiciones climáticas no son favorables. Los toques en color dorado que adornan la pelota sirven como recordatorio de la codiciada Copa del Mundo que todos los equipos buscan alzar.