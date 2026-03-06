El bloqueo petrolero de EE. UU. empuja al colapso energético a Cuba

6 de marzo de 2026 – La Habana – EFE.

La presión ejercida por las restricciones de suministro de combustible desde el exterior está llevando al límite la estabilidad de la isla, afectando principalmente su infraestructura eléctrica. Esta situación quedó expuesta tras un reciente fallo masivo que dejó a gran parte de la población sin servicios básicos. Actualmente, las autoridades trabajan para estabilizar el sistema nacional, el cual atraviesa un estado de precariedad extrema que ha afectado las comunicaciones y el suministro de energía en dos tercios del territorio cubano.

La empresa estatal encargada del suministro eléctrico ha reportado cifras alarmantes de déficit energético, alcanzando niveles históricos de inoperatividad. Se estima que durante los periodos de mayor demanda, más de la mitad del país permanece sin luz de forma simultánea. Esta incapacidad de respuesta se debe a que una gran parte de los motores de generación distribuidos por la geografía cubana están inactivos desde principios de año por la falta crítica de diesel y fueloil importado.

A la carencia de combustible se suma el deterioro técnico de las unidades de generación termoeléctrica, donde la mayoría se encuentra fuera de servicio por averías o mantenimientos postergados. La falta de inversión constante y la antigüedad de las centrales impiden que el sistema soporte fallos imprevistos. En este contexto, la ausencia de reservas petroleras impide usar motores auxiliares para estabilizar la red, creando un ciclo de fallos estructurales que especialistas ya habían advertido como una crisis inminente.

La producción local de crudo apenas logra cubrir una mínima fracción de la demanda interna, y la llegada de buques petroleros extranjeros ha disminuido drásticamente en los últimos meses. Esta parálisis energética es solo el síntoma más visible de un declive económico profundo que ha provocado una caída significativa del producto interno bruto y una emigración masiva de la población. La escasez se extiende a la salud, el transporte y la alimentación, elevando los precios de forma descontrolada.

Organismos internacionales han manifestado su preocupación ante lo que califican como un riesgo de crisis humanitaria inminente debido al bloqueo financiero y comercial. Las Naciones Unidas han señalado que estas medidas de presión externa están empujando a la sociedad cubana hacia un colapso sistémico. Mientras tanto, desde Washington se observa la situación con la expectativa de un cambio político cercano, vinculando la fragilidad de la isla con el panorama geopolítico regional y la situación de sus aliados estratégicos.

En el ámbito diplomático, circulan reportes sobre posibles contactos entre altos funcionarios estadounidenses y figuras cercanas al gobierno cubano. Aunque no se han confirmado negociaciones formales, las discusiones parecen centrarse en la posibilidad de implementar reformas económicas graduales a cambio de un alivio en las sanciones. Por ahora, el gobierno de Estados Unidos mantiene su postura de vigilancia sobre la isla, mientras la administración cubana busca alternativas para evitar un apagón total y definitivo.