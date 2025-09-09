El cantante y cofundador de Supertramp, Rick Davies, murió a los 81 años

9 de septiembre de 2025 – Londres – Agencias.

El cofundador, cantante y compositor de la banda británica Supertramp, Rick Davies, falleció a los 81 años después de una larga lucha contra el cáncer. La noticia fue comunicada por la banda el lunes. Davies, quien fue una figura central en el sonido de la banda, ha dejado una marca imborrable en la historia del rock.

La banda emitió un comunicado en su sitio web, donde destacó que Davies, junto a Roger Hodgson, fue el compositor de la música del grupo. Lo describieron como “la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp”, lo que resalta su papel crucial en la identidad sonora de la agrupación.

La muerte de Davies ocurrió el sábado pasado, después de haber lidiado por más de una década con un mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre. La enfermedad, que finalmente le arrebató la vida, fue un desafío con el que luchó durante mucho tiempo.

Davies y Roger Hodgson fundaron Supertramp en 1969. Juntos, crearon una serie de éxitos atemporales que definieron a la banda, como “Goodbye Stranger”, “Take the Long Way Home”, “The Logical Song” y “Give a Bit”. Estas canciones se convirtieron en clásicos del rock y siguen siendo reconocidas por su singularidad.

Uno de los mayores logros de la banda fue su álbum de 1979, “Breakfast in America”. Este disco no solo encabezó las listas de popularidad en Estados Unidos y Canadá, sino que también ganó dos premios Grammy. El álbum vendió más de 18 millones de copias, consolidando a Supertramp como un fenómeno global.

Según el comunicado de la banda, la conmovedora voz de Davies y su inconfundible forma de tocar el piano Wurlitzer se convirtieron en el corazón del sonido del grupo. Su contribución fue vital para el éxito de Supertramp, y su talento como músico y compositor es algo que será recordado por sus fans en todo el mundo.