El Centro Recreativo Hoover organizará una jornada de puertas abiertas

10 de septiembre de 2025 – Alabama – Agencias.

El viernes, 12 de septiembre de 2025, el Centro Recreativo de Hoover celebrará una jornada de puertas abiertas, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m. El evento incluirá:

Acceso gratuito a todas las actividades e instalaciones para los residentes de Hoover.

Pases de invitado gratuitos para los miembros actuales que deseen invitar a alguien, incluyendo a no residentes.

Una clínica de pickleball para principiantes de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Gimnasio de pickleball gratuito de 8:30 a.m. a 11:00 a.m., y de baloncesto gratuito de 5:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Aperitivos saludables durante todo el día.

En el último año, el Centro Recreativo de Hoover ha invertido más de $300,000 en renovaciones. Las mejoras incluyen una renovación completa del gimnasio, una nueva pintura y diseño en todo el edificio, nuevas caminadoras en la sala de cardio, nuevas bicicletas en la sala de ciclismo y la sustitución y adición de otros equipos en el resto de las instalaciones.

La jornada de puertas abiertas del viernes es una oportunidad para que todo el mundo conozca el nuevo aspecto de las instalaciones y disfrute de recorridos guiados, clases, natación y entrenamientos durante todo el día.

Para más información, contacta a Melanie Posey, Oficial de Información Pública, en el (205) 602-9999 o en [email protected].