El comentario casual de Jennifer Aniston sobre Michelle Obama alimenta los rumores de divorcio

El comentario casual de Jennifer Aniston sobre Michelle Obama alimenta los rumores...

12 de agosto de 2025 – Farándula – Agencias.

Jennifer Aniston ha desmentido, de una vez por todas, los rumores de que estaba saliendo con Barack Obama.

Aniston abordó brevemente su supuesta relación en un artículo de Vanity Fair, donde comentó que en realidad conoce mejor a Michelle que a Barack.

“Tuve la suerte de coincidir con Michelle hace un mes”, dijo Aniston en la entrevista, publicada el lunes.

Aunque la revista indicó que la actriz no dio más detalles sobre su conversación, sí hubo algo que no se tocó: los rumores sobre citas entre Jennifer Aniston y Barack Obama.

La estrella de Friends dijo que el rumor “ni siquiera fue mencionado”.

“No creo que nadie preste realmente atención a ese tipo de reportes si eres su objetivo”, añadió la actriz.

Aniston ya había calificado los rumores como “absolutamente falsos” durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live en octubre de 2024.

Michelle Obama también se refirió a los rumores de divorcio durante su aparición en abril en el pódcast de Sophia Bush, Work in Progress.