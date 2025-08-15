El condado de Bibb avanza tras un escándalo de abuso sexual en un búnker

El condado de Bibb avanza tras un escándalo de abuso sexual en...

15 de agosto de 2025 – CENTREVILLE, Alabama – Agencias.

Las consecuencias de las acusaciones de abuso sexual en un búnker en el condado de Bibb todavía se sienten semanas después del arresto inicial de ocho sospechosos.

Los vecinos del condado de Bibb temen que esto sea un revés para su tranquila comunidad, pero esperan superarlo.

Primero, la limpieza, alejarse de esto y buscar el bien para seguir adelante.

A la sombra del Palacio de Justicia del Condado de Bibb, el copropetario de Centreville Press, Mike Hobson, reflexionó sobre el enorme daño que las acusaciones de abuso sexual en el búnker han causado a Brent, Centreville y a todo el condado de Bibb, un golpe psicológico en el estómago.

“En términos de este tipo de crimen, esto es un animal diferente para las fuerzas del orden”, dijo Hobson.

Y para toda la comunidad, según Hobson. Se siente como si el tejido de la comunidad se hubiera desgarrado.

“Los efectos en los niños: es uno de los peores ejemplos de comportamiento humano de los que podemos hablar”, dijo.

Pero hablar de ello puede ser precisamente lo que se necesita para seguir adelante.

El alcalde de Centreville, Mike Oakley, dice que es hora de llamarlo por su nombre.

“Ya lo he dicho antes: el mal existe en todas partes. El mal es básicamente la ausencia del bien o de Dios, y hay tantas personas buenas en esta área de Brent y Centreville que hay personas que harían algo así”, dijo el alcalde Oakley.

De hecho, hace apenas dos meses, Brent fue reconocido en una encuesta como una de las ciudades más pacíficas de Alabama. Eso sigue siendo así, según los lugareños, pero la supuesta red de tráfico sexual en el búnker a solo cinco millas del palacio de justicia destrozó cualquier noción preconcebida de que el abuso sexual depredador es una depravación solo de las grandes ciudades.

“Todo lo que podemos esperar ahora es que se haga justicia”, dijo el alcalde Oakley.

El trampolín que las dos ciudades y el condado esperan que los acerque más y los ayude a superar la situación. El alcalde está convencido de que están surgiendo señales de curación.

“Las vigilias de oración que hemos tenido, las iglesias individuales que continúan esas vigilias de oración, y sé que las familias de esas iglesias también lo están haciendo”, dijo Oakley.

“Puedes superarlo, trabajar juntos”, dijo Hobson.

Trabajar juntos para sanar como comunidad, pero un camino que, todos están de acuerdo, llevará tiempo.

Hobson dice que, en su opinión, la parte más importante será el impacto de por vida que estos supuestos crímenes tendrán en los diez niños involucrados.