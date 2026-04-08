El condado de Jefferson reporta menos sobredosis y homicidios mientras continúa el debate sobre el fluoruro

8 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias

Los líderes de salud pública del condado de Jefferson analizaron los principales desafíos de salud que enfrenta la comunidad el martes durante su Informe Anual sobre el Estado de la Salud del Condado.

El director de salud del condado, David Hicks, afirmó que el condado ha tenido éxitos este año en materia de salud pública, y reconoció la labor conjunta de la comunidad.

Entre 2024 y 2025, el condado de Jefferson experimentó una disminución en la mortalidad infantil, los homicidios y las muertes por sobredosis de opioides.

“Esto se debe a que nuestra comunidad se ha unido para conectar a organizaciones sin fines de lucro, incluyendo funcionarios gubernamentales, y colaborar intencionalmente para lograr un impacto real en la mortalidad infantil, los homicidios y las muertes por sobredosis de opioides”, declaró Hicks.

Hicks agregó que es difícil determinar cuál es el desafío más importante en la comunidad, pero con el tiempo, ha observado el impacto de las muertes relacionadas con opioides, la violencia armada y los problemas de salud mental.

“Realizamos encuestas en nuestra comunidad y muchas personas tienen como principal preocupación los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes”, dijo Hicks. “Si bien no podemos abordar todos los problemas, al menos podemos incluirlos en la conversación”.

Parte de la discusión se centró en el flúor. Hicks explicó que por cada dólar invertido en la fluoración del agua potable, se ahorran 20 dólares en costos de tratamiento dental. Con los recientes cambios implementados por Central Alabama Water, indicó que están buscando maneras de ampliar el acceso.

Actualmente en Alabama, uno de cada cinco niños en edad preescolar tiene caries, una cifra superior al promedio nacional.

“Por lo tanto, estamos analizando internamente si existen otras maneras de mejorar la detección temprana de caries en nuestra comunidad y conectar a las personas con recursos disponibles”, afirmó Hicks.

Hicks señaló que las comunidades con agua fluorada experimentan un 25 % menos de caries. El Departamento de Salud cuenta con un programa dental dirigido a niños.