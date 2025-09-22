El congresista Sanford Bishop respalda a Barbara Drummond para la alcaldía de Mobile

22 de septiembre de 2025 – Mobile, Alabama – Agencias.

El congresista estadounidense Sanford Bishop, originario de Mobile, Alabama, anunció su apoyo a la candidata a la alcaldía de la misma ciudad, Barbara Drummond. Bishop, quien también es graduado de Central High School en Mobile, destacó la larga trayectoria de servicio público de Drummond y la calificó de inigualable. El congresista resaltó la experiencia de la candidata en el gobierno de la ciudad y el condado, así como su labor legislativa en la capital del estado, enfatizando su profundo conocimiento sobre cómo funciona el gobierno.

Bishop describió a Drummond como la líder ideal para la ciudad de Mobile debido a su vasta experiencia. Subrayó que la candidata ha demostrado ser una ejecutiva eficiente y una legisladora respetada, lo que le otorga una visión integral para liderar una ciudad portuaria. El congresista afirmó que Drummond es la mejor opción para unir a Mobile y construir un futuro más próspero y justo para todos sus residentes.

Por su parte, la representante Drummond expresó su gratitud por el apoyo de Bishop, a quien describió como un verdadero hijo de Mobile. La candidata señaló que el respaldo del congresista es un gran honor, ya que él ha dedicado su vida al servicio público y siempre ha recordado sus orígenes. Drummond mencionó que la confianza de Bishop en su experiencia y visión es muy importante para ella y que espera poder trabajar para crear un futuro del que todos los residentes de Mobile puedan sentirse orgullosos.

El respaldo de Bishop se suma a una creciente y diversa coalición de apoyo que la representante Drummond ha recibido antes de la segunda vuelta electoral, programada para el 23 de septiembre. Esta alianza refuerza la posición de Drummond como una candidata fuerte con amplio respaldo comunitario.

En su declaración, el congresista Bishop reafirmó que conoce el tipo de liderazgo eficaz y orientado a resultados que Mobile necesita en este momento. Hizo hincapié en que la ciudad es un motor económico fundamental para la región y que requiere a un líder con la visión y la experiencia de Barbara Drummond para alcanzar su máximo potencial.

Finalmente, Bishop reiteró que el historial de logros de Drummond, que incluye la atracción de empresas como Airbus y la creación de programas innovadores como Mobile 311, la convierte en la opción clara para liderar la ciudad. Concluyó su declaración instando a los votantes a elegir a Barbara Drummond como alcaldesa, asegurando que se sentirán orgullosos de su decisión.