El delantero sueco del Liverpool, Isak, fue operado tras sufrir fractura de peroné

22 de diciembre de 2025 – Deportes – EFE.

El atacante sueco que milita en las filas del Liverpool pasó por el quirófano este lunes tras el percance físico sufrido el pasado fin de semana en Londres. La intervención quirúrgica se realizó para tratar una rotura en el hueso del peroné de su extremidad izquierda, según el reporte oficial emitido por la institución deportiva.

Desde el club informaron que el procedimiento médico resultó satisfactorio y se llevó a cabo sin complicaciones imprevistas. El futbolista se lastimó justamente en la misma acción en la que logró anotar el primer tanto del encuentro frente al Tottenham Hotspur, situación que le impidió continuar en la cancha.

Una vez que los especialistas médicos confirmaron la gravedad de la fractura en la zona del tobillo, se determinó que la cirugía era el paso necesario para su recuperación. El equipo inglés detalló que la lesión ósea requería una atención inmediata para asegurar que el hueso sanara de la forma más adecuada posible.

El proceso de recuperación del jugador se llevará a cabo íntegramente en las instalaciones deportivas de entrenamiento del equipo. Por el momento, el cuerpo médico no ha querido establecer un plazo específico para su vuelta a la competición, prefiriendo observar cómo evoluciona su estado de salud durante las próximas semanas.

La participación del delantero en el último partido fue extremadamente breve pero determinante para el marcador. Tras ingresar como sustituto al inicio de la segunda mitad, logró perforar la red rival apenas diez minutos después, aunque fue en ese instante exacto donde se produjo el contacto que le causó la lesión.

A pesar de que el futbolista pudo retirarse del campo caminando con el apoyo de los servicios sanitarios, la gravedad del impacto contra el defensor contrario fue evidente desde el inicio. El juego permaneció pausado durante varios minutos mientras era evaluado antes de que se confirmara su sustitución definitiva por otro compañero.