El Departamento de Policía de Birmingham arresta a cinco personas tras operativo antidrogas

26 de febrero de 2026 BIRMINGHAM, Alabama Agencias.
El Departamento de Policía de Birmingham ha arrestado a cinco personas en relación con una operación de drogas llevada a cabo en la comunidad de Kingston.
Según la policía, el operativo ocurrió el miércoles 25 de febrero de 2026 en el bloque 4600 de Kingston Avenue N.
Cuatro hombres y una mujer fueron puestos bajo custodia.
- Quontavius Brooks, de 31 años, está acusado de tráfico de cocaína, tráfico de oxicodona y posesión ilegal de marihuana en primer grado.
- Makala Jackson, de 28 años, está acusada de posesión ilegal de marihuana en primer grado.
- Michael Watts, Jr., de 25 años, está acusado de posesión ilegal de una sustancia controlada y posesión ilegal de marihuana en primer grado.
- Bacardi Wilkerson, de 31 años, está acusado de tráfico de oxicodona y posesión ilegal de marihuana en primer grado.
- Patrick Webb, de 50 años, está acusado de tráfico de oxicodona y posesión ilegal de marihuana en primer grado.
La Policía de Birmingham informó que también se incautaron los siguientes artículos:
– 143 gramos de cocaína
– 110 pastillas de oxicodona (Percocet), lo que equivale a 99 gramos
– 10.5 pastillas de hidrocodona, lo que equivale a 5 gramos
– 65.5 gramos de marihuana
– $4,406.31 en efectivo (moneda estadounidense)
– 2 pistolas Glock (calibre .40 y 9 milímetros)
– 1 escopeta de calibre 12
– 1 rifle de cañón corto
Los cinco detenidos han sido ingresados en la cárcel del condado de Jefferson.