El emblemático Ben’s Chili Bowl reabre sus puertas en Washington

1 de mayo de 2026 – Washington – EFE.

El icónico restaurante Ben’s Chili Bowl, reconocido mundialmente como el rincón favorito de los hot dogs en Washington, ha retomado sus actividades este viernes. Tras un periodo de cese temporal por obras de modernización, el establecimiento que conquistó al expresidente Barack Obama vuelve a recibir a sus comensales. La reapertura se convirtió en un evento festivo que contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, y la fundadora del negocio, Virginia Ali, quien a sus 92 años sigue siendo el alma del lugar.

Este histórico local de comida rápida permaneció cerrado durante nueve meses debido a una profunda actualización de sus infraestructuras internas. Los trabajos incluyeron la renovación total del sistema de aire acondicionado, las instalaciones eléctricas, la plomería y el equipo de cocina como estufas y parrillas. Esta pausa representa el primer cierre de larga duración que experimenta el negocio desde que fue fundado hace más de sesenta años, marcando un hito en su trayectoria comercial.

Desde que abrió sus puertas en 1958, el establecimiento se ha consolidado como un punto de encuentro para la élite política, artística y deportiva de Estados Unidos. Personalidades de la talla de Martin Luther King han pasado por sus mesas, al igual que figuras internacionales como el exmandatario francés Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. La estrecha relación con Barack Obama, quien visitó el local poco antes de asumir la presidencia en 2009, se mantiene viva a través de una fotografía conmemorativa que decora el interior.

La ubicación del restaurante en la calle U posee un valor histórico incalculable, situándose en el corazón de lo que antiguamente se denominaba el Broadway negro. Durante mediados del siglo pasado, esta zona era el epicentro del jazz, frecuentada por leyendas de la música como Duke Ellington y Ella Fitzgerald. El local ha sobrevivido a diversos cambios sociales, adaptando incluso su imagen exterior al retirar figuras polémicas como la de Bill Cosby tras los escándalos legales que protagonizó el actor.

La historia de éxito de este rincón gastronómico comenzó con Ben Ali, un inmigrante originario de Trinidad y Tobago que decidió emprender junto a su esposa Virginia. A pesar de haber estudiado odontología, Ali prefirió volcar su creatividad en la cocina, fusionando los sabores caribeños de su país natal con los gustos locales de la capital estadounidense. Tras su fallecimiento en 2009, su legado familiar continúa vigente bajo la supervisión de la matriarca y sus descendientes.

El principal atractivo culinario que atrae a turistas y residentes sigue siendo su receta original de perros calientes ahumados bañados en su famosa salsa de chili. Este plato distintivo consiste en un guiso de habichuelas con carne y una base de tomate sazonada que define la identidad del restaurante. Con las nuevas instalaciones listas, Ben’s Chili Bowl se prepara para seguir alimentando a nuevas generaciones de visitantes que buscan probar el sabor más auténtico de Washington.