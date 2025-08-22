El enfrentamiento entre civiles armados y la policía en el norte de México dejó doce muertos

El enfrentamiento entre civiles armados y la policía en el norte de...

22 de agosto de 2025 – Monterrey (México) – EFE.

En el estado de Nuevo León, al norte de México, un enfrentamiento entre civiles armados y la Fuerza Civil dejó un saldo de doce presuntos delincuentes fallecidos. El suceso ocurrió durante una operación de patrullaje y vigilancia en el municipio rural de Doctor Coss.

El incidente se desencadenó cuando el personal de la Fuerza Civil fue atacado mientras realizaba un recorrido como parte del “Operativo Muralla”, una iniciativa destinada a frenar el avance del crimen organizado hacia la capital del estado, Monterrey.

Las autoridades informaron que en el lugar del enfrentamiento se encontraron doce hombres abatidos, junto con al menos ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos.

La corporación de seguridad confirmó que no hubo heridos ni fallecidos entre sus agentes durante el confrontamiento. La Fiscalía General del Estado ha tomado el control de la escena para llevar a cabo las investigaciones necesarias.

Hasta ahora, no se ha determinado a qué grupo criminal pertenecían los atacantes, aunque el municipio de Doctor Coss ha sido históricamente un punto de actividad para el Cartel del Noroeste.

El incidente se enmarca en un contexto de creciente violencia en la región. Según datos de la fiscalía estatal, los homicidios dolosos en Nuevo León han aumentado, con 930 casos registrados entre enero y julio de 2024, superando los 908 del mismo periodo el año anterior.