El equipo de baseball de Auburn busca su sexta serie consecutiva en Starkville

7 de mayo de 2026 – Alabama – Agencias.

El equipo de baseball de Auburn ha estado encendido en la segunda mitad del juego de la SEC, pero los partidos no se vuelven más fáciles para los Tigers, clasificados en el quinto puesto.

La serie de este fin de semana es contra el número 10, Mississippi State, que llega con un récord de 37-12 y 14-10 en los partidos de la SEC. Auburn se sitúa actualmente con 33-14 en la general, con una marca idéntica de 14-10 contra la SEC, y ha ganado cinco series de conferencia seguidas. Sin embargo, los Tigers no han ganado una serie en Starkville desde 2017.

Los Bulldogs vienen de perder una serie como visitantes ante Texas, pero barrieron a LSU la semana anterior. Mississippi State ha mantenido cerca de la cima de la clasificación de la SEC durante la mayor parte de la temporada y entra en la serie de este fin de semana con el segundo promedio de bateo por equipo más alto de la SEC.

Bateando para .310 como unidad, Mississippi State es uno de los mejores equipos de bateo de la conferencia. Los Bulldogs están empatados en el segundo lugar de la SEC en carreras anotadas y empatados en el quinto en jonrones.

El jugador de cuadro junior Ace Reese es el nombre principal que hay que conocer. Acumula 17 jonrones y 60 carreras impulsadas esta temporada mientras batea para .317. Es uno de los tres Bulldogs con jonrones de doble dígito y el único con más de 50 impulsadas.

El bateo de poder fue la mayor debilidad de Auburn durante la mayor parte de la temporada, pero se ha convertido en una fortaleza durante la reciente racha positiva. Los Tigers tienen 31 jonrones en sus últimos 13 juegos, lo cual es la segunda mayor cantidad en la SEC durante ese período. Esto ocurre después de haber conectado solo 29 jonrones en los primeros 34 juegos.

Este fin de semana, los bates calientes de Auburn se pondrán a prueba contra uno de los mejores cuerpos de pitcheo de la SEC. Mississippi State tiene una efectividad (ERA) por equipo de 3.85, que ocupa el tercer lugar en la conferencia.

El as de los Bulldogs, Tomas Valincius, ha sido uno de los mejores lanzadores de la SEC esta temporada, registrando una efectividad de 2.37 y 92 ponches en 68.1 entradas lanzadas. Mississippi State también tiene un bullpen relativamente profundo, lo que presenta un desafío para la alineación de Auburn en los tres juegos de este fin de semana.

Auburn todavía tiene la mejor efectividad de personal en la SEC con 3.33 y lidera el país en relación de ponches por base por bolas (3.99), WHIP (1.13) y bases por bolas permitidas por cada 9.0 entradas (2.68).

Dado el corto descanso entre series, Auburn está realizando un ligero cambio en su rotación de lanzadores, ya que Jake Marciano sube al Juego 1 y Andreas Alvarez pasa al Juego 2.

Marciano entra a la serie con la tercera mejor efectividad de la SEC (2.26), mientras que Alvarez ocupa el sexto lugar con 2.56. Valincius también está en esa mezcla, ocupando el cuarto lugar con 2.37.

Una victoria en la serie para Auburn en Starkville marcaría la primera vez que el programa gana seis series de la SEC consecutivas desde que lo hizo al final de 2010 y comienzos de 2011. Los Tigers no han ganado seis series de la SEC seguidas en la misma temporada desde 1995.

Ganar dos o más juegos contra los Bulldogs también colocaría a Auburn en una posición privilegiada para asegurar uno de los ocho primeros puestos de clasificación en el torneo de la NCAA.

Información de la serie

Abridores probables de Auburn

Jueves: LHP Jake Marciano (4-3, 2.26 ERA)

Viernes: RHP Andreas Alvarez (8-2, 2.56 ERA)

Sábado: RHP Alex Petrovic (7-2, 3.14 ERA)

Abridores probables de Mississippi State

Jueves: LHP Tomas Valincius (7-2, 2.37 ERA)

Viernes: RHP Duke Stone (6-1, 4.40 ERA)

Sábado: Por confirmar (TBA)

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