El equipo de béisbol de Alabama se prepara para el “Fan Day” antes de la temporada 2026

El equipo de béisbol de Alabama se prepara para el “Fan Day”...

28 de enero de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

¡Preparen el bate! La temporada de béisbol está en espera y los Alabama Crimson Tide han anunciado la fecha y los detalles de su día anual del fan.

Según el departamento de atletismo de Alabama (Alabama Athletics), el programa de béisbol de los Crimson Tide celebrará su día del fan el sábado 7 de febrero en el estadio Sewell-Thomas.

Las autoridades informaron que los aficionados podrán registrar su entrada a las 11:00 a. m., y a partir de ese momento los asistentes podrán obtener autógrafos de los jugadores y del personal.

Alabama señaló que quienes se hayan registrado para la “experiencia en el campo” serán escoltados al terreno de juego a las 11:30 a. m. para presenciar el estiramiento del equipo y la práctica de bateo, previo a un partido de entrenamiento entre la misma escuadra (scrimmage) a la 1:00 p. m.

Se ofrecerá pizza gratis a todos los que se registren por adelantado, mientras que todos los aficionados tendrán a su disposición una tarjeta de autógrafos gratuita que incluye el calendario de la temporada 2026, según informó Alabama Athletics.

Se solicita a quienes asistan al evento que ingresen al estadio por la Puerta 1 (Gate 1).

Para aquellos que no tengan abonos de temporada pero estén interesados, Alabama mencionó que habrá una oportunidad de participar en un evento de “selección de asiento”, donde los lugares disponibles estarán marcados en todo el estadio para que los aficionados puedan probar posibles opciones de ubicación antes de realizar la compra.

Si deseas inscribirte en este evento gratuito, puedes hacerlo haciendo clic ó pulsando aquí.