El estudio de los servicios de transporte compartido Uber y Lyft

22 de agosto de 2025 – Por: Enrique Kogan – Puros Autos.

Un nuevo estudio revela que Florida ocupa el sexto lugar en EE. UU. en cuanto a la tasa de usuarios de viajes compartidos que buscan ayuda.

El estudio, realizado por Blakeley Law Firm, un bufete de abogados especializado en lesiones personales con sede en Florida, analizó las tendencias de búsqueda en línea en los 50 estados de EE. UU. para más de 10 palabras clave relacionadas con “Atención al Cliente de Uber” y “Atención al Cliente de Lyft”.

Utilizando datos del Planificador de Palabras Clave de Google, la investigación identificó dónde los usuarios de viajes compartidos buscan ayuda con mayor frecuencia, clasificando a los estados según el promedio mensual de búsquedas de ayuda por cada 100,000 residentes.

Florida ocupa el sexto lugar a nivel nacional en búsquedas de ayuda para viajes compartidos, con 395 consultas por cada 100,000 residentes, aproximadamente 2.1 veces el promedio nacional de 187. Florida registró 94,170 búsquedas de ayuda de una población de aproximadamente 23,839,600 residentes.

Al analizar el estudio, un portavoz del bufete Blakeley Law Firm comentó:

Florida muestra una clara señal de creciente frustración entre los usuarios de viajes compartidos, quienes recurren cada vez más a internet para buscar atención al cliente. Detrás de cada búsqueda hay un pasajero con un problema sin resolver, ya sea un error de facturación, un problema de seguridad o la pérdida de un objeto.

La alta concentración de búsquedas relacionadas con la atención al cliente en este estado sugiere preocupaciones sistémicas más profundas sobre la rapidez y eficacia con la que estos servicios responden a las necesidades de los usuarios.

Para mejorar la experiencia del cliente y recuperar la confianza de los usuarios, es fundamental que las empresas de viajes compartidos que operan en Florida inviertan en canales de atención al cliente más accesibles, agilicen los procesos de resolución de problemas y brinden una orientación más clara a los usuarios que enfrentan dificultades.

Metodología

El estudio analizó las tendencias de búsqueda en línea en los 50 estados de EE. UU. para más de 10 palabras clave relacionadas con “Atención al Cliente de Uber” y “Atención al Cliente de Lyft”.

Con base en datos del Planificador de Palabras Clave de Google, la investigación identificó los estados con el mayor volumen de búsquedas relacionadas con la asistencia por cada 100,000 residentes, revelando dónde los usuarios de viajes compartidos buscan asistencia con mayor urgencia.

El estudio fue realizado por Blakeley Law Firm, P.A., un bufete de abogados especializado en lesiones personales con sede en la Florida.