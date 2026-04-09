El exdelantero de Auburn se compromete con un programa de la Big Ten

El exdelantero de Auburn se compromete con un programa de la Big...

9 de abril de 2026 – Auburn, Alabama – Agencias.

Filip Jovic fue el primer jugador de Auburn en ingresar al portal de transferencias tras su apertura esta semana y ahora es el primer jugador de los Tigers en comprometerse con otro equipo.

Jovic se dirige al oeste, a UCLA, según confirmó su agente a Jonathan Givony de Draft Express. Se unirá a un equipo que fue séptimo cabeza de serie en el torneo de la NCAA de este año y avanzó hasta la ronda de 32.

Jugador clave para Auburn al final de la temporada, Jovic deja el programa después de tan solo una temporada en Auburn. Promedió 6.3 puntos y cuatro rebotes por partido esta temporada y se convirtió en el pívot titular del equipo durante el NIT.

Su mejor actuación fue contra Nevada en los cuartos de final del NIT, donde anotó 18 puntos y capturó nueve rebotes en la victoria de Auburn por 75-69.

Antes de llegar a Auburn, Jovic jugó profesionalmente en Serbia con el KK Mega Basket, el mismo equipo en el que jugó la estrella de la NBA Nikola Jokic antes de ser seleccionado por los Denver Nuggets.

El portal de transferencias se abrió oficialmente a las 11 p. m. (hora central) del 6 de abril y permanecerá abierto hasta el 21 de abril.