El exmarido de Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, muere a los 48 años

7 de agosto de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

Brandon Blackstock, un conocido representante de talentos y ex esposo de la cantante Kelly Clarkson, murió a los 48 años a causa de cáncer, según lo reportado por la revista People.

Un representante de la familia emitió un comunicado a la publicación, expresando su profunda tristeza por la pérdida.

El comunicado especificó que Blackstock había enfrentado una batalla contra el cáncer durante más de tres años y que su fallecimiento ocurrió de manera pacífica, estando acompañado por sus seres queridos.

La noticia del deceso llega un día después de que Kelly Clarkson anunciara en su cuenta de Instagram la postergación de su serie de conciertos en Las Vegas, citando problemas de salud de su ex esposo y la necesidad de dedicarle tiempo a sus hijos.

La intérprete de “Since U Been Gone” explicó en su mensaje que el padre de sus hijos había estado enfermo durante el último año y que era vital para ella estar completamente presente para ellos en este momento.

Clarkson y Blackstock contrajeron matrimonio en 2013 y se divorciaron oficialmente en 2022, tras una separación inicial en 2020. Además de representar a Clarkson, Blackstock también gestionó las carreras de otros artistas como Blake Shelton, Carly Pearce y Emily Ann Roberts.