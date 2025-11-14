El FBI allanó Ross Bridge por narcotráfico, cinco acusados y armas de fuego

14 de noviembre de 2025 – HOOVER, Alabama – Agencias.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Birmingham llevó a cabo una “actividad policial autorizada por la corte” en la subdivisión Sawyer Trail de Ross Bridge en Hoover, durante la mañana del viernes 14 de noviembre. Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Alabama, esta actividad estaba directamente relacionada con cinco personas que han sido formalmente acusadas de cargos de narcotráfico. El operativo, que comenzó alrededor del amanecer, incluyó la presencia de luces azules intermitentes e investigadores en el vecindario.

La acusación formal presentada alega que, aproximadamente desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 11 de junio de 2025, estos cinco individuos conspiraron para poseer y distribuir 50 gramos o más de metanfetamina, además de 500 gramos o más de una mezcla que contiene cocaína. Los cinco acusados en el caso son Wilbert Louis Hankins, Jr., también conocido como “Unc”, “Pop” y “California Bam”; Ronald Earl Brown, Jr., conocido como “Big Boy”; Dakeena R.kia Jordan; Tesheika Rochelle Lucky; y Lasandra Latae Hall.

Dos de los acusados, Hankins y Brown, enfrentan cargos adicionales por posesión de armas de fuego mientras estaban involucrados en actividades de narcotráfico y por ser delincuentes en posesión de armas de fuego. Brown está específicamente acusado de poseer un rifle SOTA Arms de calibre múltiple y una pistola Springfield calibre .40 para promover un delito de narcotráfico. Por su parte, Hankins está acusado de poseer una pistola SCCY de 9 mm también para promover una actividad de narcotráfico.

Los documentos judiciales indican que tanto Hankins como Brown tienen condenas previas por delitos de narcotráfico antes de esta acusación actual. Hankins fue condenado en 1995 por tráfico de cocaína y posesión ilegal de una sustancia controlada, en 1997 por conspiración y posesión con intención de distribuir crack, y en 2013 por posesión con intención de distribuir clorhidrato de cocaína y heroína. Brown fue condenado en 2014 por posesión ilegal de marihuana en primer grado, posesión ilegal de una sustancia controlada, robo en segundo grado y distribución de heroína.

Los vecinos de la subdivisión Sawyer Trail en Ross Bridge reportaron haberse despertado con la actividad del FBI, viendo vehículos de estilo militar estacionados cerca de una casa en Sawyer Drive, algo que, según ellos, no es habitual. Un vecino comentó que nunca había tenido sospechas ni había visto nada fuera de lo común en el área. A pesar de la conmoción, otro residente no identificado, que ha vivido allí por varios años, afirmó que sigue sintiéndose seguro para criar a su familia en lo que considera un área bastante segura.

Mientras los investigadores continúan trabajando en el caso, no está claro cuál es la implicación específica de la casa en el caso. Los vecinos esperan que la comunidad sea sensible con las familias involucradas y que eviten especulaciones, esperando a que se compartan todos los hechos. Instaron a tratar la situación con sensibilidad, reconociendo que la historia completa aún no ha sido proporcionada o compartida públicamente.